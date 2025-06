„Bauer sucht Frau“: Tiefe Trauer überschattet den Staffelstart

Der Start der 21. Staffel von “Bauer sucht Frau“ am Montag (9. Juni) war anders als erwartet: Zwischen Hofvorstellungen und Liebesflirts trat plötzlich ein Augenblick der Stille ein. Die Moderatorin Inka Bause wirkte hochemotional. Kein Drama, kein Streit – sondern ein Tribut an einen ganz besonderen Menschen, der die Serie prägte.

Fans von „Bauer sucht Frau“ bemerkten sofort: Dies war ein Moment, der über alltägliche Liebesgeschichten hinausging. Ein Moment, der zeigte, wie tief die Sendung mittlerweile mit den Herzen vieler verbunden ist.

„Bauer sucht Frau“: Mehr als nur eine Kuppelshow

Statt dem gewohnten Abspann der TV-Show erwartete die „Bauer sucht Frau“-Zuschauer diesmal ein unerwarteter Abschiedsgruß. Zu sehen ist Inka Bause, auf einem Strohherz sitzend. Dabei schaut sie einen tätowierter, glatzköpfiger Mann an, der vor der Moderatorin steht. Versehen wurde das Ganze mit dem Schriftzug: „In Erinnerung an Brian“.

„Ippen Media“ erklärt auf Anfrage bei RTL, dass es sich bei dem Mann um ein langjähriges Teammitglied handelt. Seitens einer Sprecherin des Senders heißt es: „Brian hat die Produktion von ‚Bauer sucht Frau‘ über viele Jahre begleitet. Er war für das ganze Team ein geschätzter Kollege.“

Ein leiser Abschied und ein neuer Anfang

Brian starb bereits im April im Alter von nur 50 Jahren an den Folgen einer schweren Erkrankung. „Bauer sucht Frau“ wird fortgesetzt – von nun an ohne Brian. Er hinterlässt ein Loch im Team – daher bot die Auftaktfolge der neuen Staffel die perfekte Gelegenheit, um noch einmal ihrem geschätzten Kollegen zu gedenken.

Für „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause war er „ein unverzichtbarer Begleiter und Freund“. Doch nicht nur für sie ist der Verlust ein herber Schlag – zahlreiche Freunde und Bekannte nehmen auch in den sozialen Medien Abschied von Brian. Auch sein ehemaliger Verein „Berliner Sportverein SV Empor“ verabschiedet sich mit einem emotionalen Statement. Darin heißt es: „Du hast gekämpft, wie du es immer in deinem Leben getan hast. Am Ende konntest du diesen Kampf nicht gewinnen.“

Auch im weiteren Verlauf der ersten Folge in der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“ schwang der Gedanke an den Verlust immer wieder mit. Selbst beim Einzug der neuen Landwirte blieben einige Blicke und Kommentare spürbar zurückhaltend. „Bauer sucht Frau“ ist eben nicht nur eine TV-Romanze – manchmal auch ein Spiegel echter Gefühle.