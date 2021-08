„Bauer sucht Frau“-Star Anna nachdenklich: „Ich hoffe, dass Corona uns das möglich macht“

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser macht sich so ihre Gedanken.

Das Corona-Virus sorgt weiterhin für Einschränkungen auf der ganzen Welt und macht auch vor den Promis keinen Halt. „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser zeigt sich diesbezüglich ganz nachdenklich.

Wird ihr Plan aufgehen oder nicht? „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser macht sich aktuell so einige Gedanken. In der 13. Staffel des RTL-Formats „Bauer sucht Frau“ lernten sich die 31-Jährige und Bauer Gerald kennen und lieben. Die Krönung ihrer Liebe folgte im Januar 2021 mit der Geburt von Sohn Leon.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser zeigt sich nachdenklich

Aktuell ist Anna Heiser in ihrer Heimat in Polen. Doch schon bald wird sie wieder zurückkehren, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät. „Morgen fahren wir nach Deutschland und dann bald fliegen wir zurück nach Namibia. Ich bin schon ein wenig traurig, dass die Zeit zu Ende geht“, berichtet sie ihren Fans.

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser kehrt schon bald zurück nach Hause

„Aber es sind so gemischte Gefühle, weil ich mich irgendwie darauf freue zurück nach Hause zu fliegen. Vielleicht kennt ihr das: Man freut sich auch auf Urlaub, aber man freut sich auch auf zu Hause.“

Auch auf Weihnachten freue sich Anna Heiser bereits. Doch sie hat da auch so ihre Bedenken: „Ich freu mich schon auf Weihnachten, das wir hoffentlich hier verbringen. Wir haben eigentlich so einen zwei Jahres Rhythmus. Einen Jahr Namibia und das Jahr darauf fliegen wir dann nach Polen. Ich hoffe, dass Corona uns das möglich machen wird.“

Ein besinnliches Weihnachtsfest mit den Liebsten – da wird sie sicherlich nicht die einzige sein, die sich sowas erhofft.

Die aktuelle „Bauer sucht Frau“-Staffel läuft auf Hochtouren. Dort kam es bereits zu einer echten Überraschung. Erfahre hier, was da los war. (cf)