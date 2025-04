„Bauer sucht Frau“-Star teilt Botschaft – Fans sind gerührt

Echte „Bauer sucht Frau“-Fans werden sich an diese unvergesslichen TV-Momente erinnern. Anna (34) und Gerald Heiser (39) lernten sich 2017 in der beliebten RTL-Kuppelshow kennen und lieben.

Nach der Show zog Anna nach Namibia auf Geralds Farm. Im gleichen Jahr folgte die Verlobung, und nur ein Jahr später gaben sich die beiden das Ja-Wort. Trotz vieler Herausforderungen und turbulenter Jahre fanden sie immer wieder zueinander und sind heute mit ihren zwei Kindern eine starke Familie.

Aktuell blickt die gebürtige Polin in einem Instagram-Reel auf ihr Kennenlernen zurück. Ihre Fans haben eine klare Meinung dazu und schrecken nicht davor zurück, sie Anna Heiser mitzuteilen.

„Bauer sucht Frau“-Star veröffentlicht eine besondere Erinnerung

In einem Reel schaut Anna auf das Jahr 2017 zurück, als sie in den Multivan stieg, um ihren ausgewählten Bauern zu treffen. Beim ersten Kennenlernen mit Gerald gab es eine zurückhaltende Umarmung und zwei Begrüßungsküsse auf die Wange.

++ Auch interessant: „Bauer sucht Frau“-Star entsetzt – „Kostet viel Überwindung“ ++

Hätten die „Bauer sucht Frau“-Fans und die beiden damals ahnen können, dass sich daraus eine so langanhaltende Liebesgeschichte entwickeln würde? Wahrscheinlich nicht! Ihren Kurzclip beschreibt Anna mit den humorvollen Worten: „Sie weiß es noch nicht, aber in einer Stunde wird sie in einer TV-Show die Liebe ihres Lebens kennenlernen, sich drei Monate später verloben und ein Jahr später für ihn nach Namibia auswandern.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Instagram-Reel von Anna Heiser: Im Jahr 2017 begann ihre persönliche Liebesgeschichte.

Sofort werden bei ihren Fans emotionale Erinnerungen an diese „Bauer sucht Frau“-Momente geweckt. Anna erreichen zahlreiche positive, überwältigte Fanreaktionen. So generiert der Beitrag über 6.000 Likes und viele Kommentare.

Anna lässt die Fanreaktionen nicht unbeachtet

Hier ein kleiner Auszug der Kommentare:

„So schön, ihr seid ein Traumpaar.“

„Ich habe die Sendung damals gesehen. Es war so schön, euch ein wenig dabei zu begleiten.“

„Seelen, die für einander bestimmt sind, finden sich, um von einander zu lernen und für ihre Nachkommen den Weg zu ebnen – das auszuhalten ist eine Herausforderung, der nicht alle gewachsen sind. Alles Gute. Ich freue mich für euch. Haltet durch.“

„Einfach faszinierend wie eine Entscheidung, eine TV-Show, so ein Leben auf den Kopf stellen kann.“

„Ich verfolge euch auch schon von Anfang an und es ist schön, wie du uns täglich mitnimmst.“

„Ich habe eure Geschichte verfolgt und mich dabei in Afrika verliebt. Inzwischen waren wir in Südafrika und letztes Jahr in Namibia. So schön. Wir kommen wieder. Alles Liebe für euch!“

Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin reagiert höchstpersönlich auf zahlreiche Kommentare, geht auf ihre Fans ein und drückt ihren tiefen Dank für die Unterstützung aus. Sie zeigt sich sehr nahbar und schätzt die zahlreichen Nachrichten ihrer Anhänger.