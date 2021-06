„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer: Jetzt darf's jeder wissen – „Ich hab's getan“

Dieses „Bauer sucht Frau“-Traumpaar lässt jeden an seiner Liebe teilhaben. Dabei hatte es bei Patrick Romer und Nacktmodel Antonia Hemmer zunächst gar nicht danach ausgesehen.

So hatte Antonia Hemmer ihren Patrick bereits zu Beginn der „Bauer sucht Frau“-Staffel den Laufpass gegeben. Sie hatte keine Lust auf die Konkurrenz. Der Druck war dem Model, das auch schon nackt für einen Kalender posierte, einfach zu hoch.

„Bauer sucht Frau“: Antonia Hemmer und Patrick Romer verliebt wie am ersten Tag

Doch dann sollte sich das Blatt noch einmal wenden. Plötzlich trafen sich „Bauer sucht Frau“-Junggeselle Patrick und Antonia wieder. Das RTL-Traumpaar war geboren. Und es scheint bei dem hübschen Paar blendend zu laufen. Auf Instagram zeigen sich Antonia und Patrick verliebt wie am ersten Tag.

Das ist „Bauer sucht Frau":

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

Knutschfotos, Bilder vom gemeinsamen Kuscheln auf der Sommerwiese, die beiden teilen ihr Glück oft und gerne. Glück ganz anderer Art zeigte Antonia Hemmer nun auf ihrem Instagramprofil.

Das ist RTL:

RTL steht für Radio Télévision Luxembourg

Der Sender wurde am 2. Januar 1984 gegründet

Der Sitz des Senders ist seit 1988 in Köln

So teilte das Model ein Foto von sich mit einem auffälligen Pflaster auf dem Arm. Dazu schreibt Antonia: „I did it.“ Also: „Ich habe es getan.“

„Bauer sucht Frau“: Antonia Hemmer hat sich impfen lassen

Antonia Hemmer hat sich also impfen lassen. Ihren Followern schien das jedoch gar nicht gefallen zu haben. So sperrte der „Bauer sucht Frau“-Star die Kommentare zu dem Foto.

Am Dienstagabend zeigte RTL ein „Bauer sucht Frau“-Spezial zur Geburt des Babys von Anna und Gerald aus Namibia. Die Bilder waren zum Teil dramatisch. Was los war, erfährst du hier.