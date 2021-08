„Bares für Rares“: Horst Lichter schickt Kandidat nach Hause: Als ihm sein Experte DAS verrät

Einen Traum hat wohl jeder Kandidat bei „Bares für Rares“: Ab in die ZDF-Trödelshow und das alte Goldstück, das im Keller bereits Staub angesetzt hat, für richtig viel Asche verscherbeln.

Und oft soll der Plan auch gelingen. So wurde schon so manche Keller-Leiche bei „Bares für Rares“ in etliche Scheinchen umgetauscht. Manchmal jedoch geht der Plan auch schief. So wie bei Alexander Tovar aus Lengerich, der mit Sohn Cederic in die neue Folge „Bares für Rares“ gekommen war.

„Bares für Rares“: Kandidaten wollen DAS verkaufen

Das Vater-Sohn-Gespann hatte ein Erbstück von Alexanders Oma mitgebracht, ein kleines Glöckchen. Das hing bei Alexanders Großeltern stets vor dem Wohnzimmer. Doch nun soll die Glocke mit den eingravierten vier Evangelisten an Händlerin oder Händler gebracht werden.

Doch als sich Detlev Kümmel das Glöckchen genauer anschaut, wird er skeptisch. So seien die Motive nicht gut gemacht. „Die sind verwaschen“, stellt Horst Lichter gar fest.

„Bares für Rares“: Horst Lichter schickt Vater und Sohn wieder nach Hause

Und er hat recht. So handelt es sich bei der Glocke um eine Reproduktion, wie Detlev Kümmel klarstellt. Ein Schock für die Verkäufer, die trotzdem noch hoffen, dass sie die Glocke bei den Händlern veräußern dürfen. „Ich möchte sie trotzdem nicht wieder mit nach Hause nehmen“, so Alexander.

-------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

Gegen die Show wurden immer wieder Fake- und Betrugs-Vorwürfe laut. Sie konnten nie bewiesen werden

Trotz Corona wurden auch 2021 neue Folgen produziert

-----------------

Doch nicht mit Horst Lichter. Er schickte Vater und Sohn mitsamt Glocke wieder nach Hause. „Das werdet ihr müssen“, wird der Moderator deutlich. „Ganz ehrlich: Weißt du, das ist eine Reproduktion, das ist keine Antiquität, keine Rarität. Das heißt, man hat was gemacht, das sollte alt aussehen als Dekoartikel.“

Und Nachahmungen werden bei „Bares für Rares“ nicht verkauft.

------------

Mehr zu „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“: Mann will Uhr verkaufen – als er DAS erwähnt, kennen Händler kein Halten mehr

„Bares für Rares“ (ZDF): Dieser Dachbodenfund gibt sogar den Händlern Rätsel auf – „Hä?“

„Bares für Rares“: Experten-Patzer! DIESEN Fehler wird Detlev Kümmel kein BVB-Fan verzeihen

-----------------

Von vorne kennen wir die „Bares für Rares“-Studios ja bereits bestens. Doch was passiert eigentlich hinter den Kulissen? David Suppes zeigt, was der Zuschauer sonst nie sieht.

„Bares für Rares“: Einzigartige Rarität – in Deutschland drohte ihrem ersten Besitzer die Todesstrafe

Hier erfährst du, um was es geht >>>