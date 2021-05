„Bares für Rares“ (ZDF): Händler Julian Schmitz-Avila in Amsterdam – plötzlich stoppt ihn die Polizei

Au weia! Julian Schmitz-Avila, bekannt als „Bares für Rares“-Händler, ist gerade in Amsterdam unterwegs, zeigt sich dort zunächst ungewohnt offen – und vor allem lustig. Sonst kennt man den ZDF-Star aus der Trödelsendung ja eher etwas zurückhaltender.

Dann passiert es. Der „Bares für Rares“-Händler bekommt es prompt mit der Polizei zu tun.

Julian Schmitz-Avila, Händler von Bares für Rares, bekommt es in Amsterdam mit der Polizei zu tun. Foto: imago/Nordphoto

„Bares für Rares“-Händler Julian reist nach Amsterdam – dort ist nichts so wie geplant

Auf Instagram verrät Julian Schmitz-Avila, der neben der ZDF-Sendung auch Kunst- und Antiquitätenhändler ist und seinen eigenen Antiquitätenhandel in Rheinland-Pfalz hat.

-------------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die neuen Folgen laufen immer wochentags um 15 Uhr

Die Anmeldung erfolgt online

-------------------------------

„Warum ich meinen Job so liebe? Weil ich einfach immer wieder an anderen Orten bin. Heute Morgen 7 Uhr los, jetzt hier alles schweißgebadet eingeladen und jetzt: Wo bin ich?“, meldet er sich bei Instagram.

„Bares für Rares“: Julian Schmitz-Avila veräppelt seine Fans

Eigentlich dürfte seinen Fans sofort auffallen, wo sich Julian für einen Job gerade befindet. Grachten, Fahrräder – klingt nach den Niederlanden. Der „Bares für Rares“-Star erlaubt sich aber noch einen Scherz, bevor er das offensichtliche Rätsel offiziell lösen will. Er schnappt sich selbst ein Rad und filmt sich dabei.

Bares für Rares: ZDF-Händler Julian Schmitz-Avila ist seit 2015 dabei. Foto: imago images

„Einen Tipp gebe ich noch. Man ist viel auf dem Rad unterwegs. So jetzt müsst ihr aber selbst darauf kommen“, erzählt er weiter.

-------------------------------

-------------------------------

Als es jedoch plötzlich anfängt zu regnen, ist der Spaß vorbei für Julian Schmitz-Avila. „Ja man, ist ja gut man. Ihr habt recht. Ich bin in Amsterdam. Aber es ist ja am schippen wie aus Kübeln. Und jetzt ist keiner mehr neidisch. Es ist auch noch arschkalt. Aber ich bin immerhin in Amsterdam.“

Dann kommt es noch dicker.

„Bares für Rares“: Polizei überrascht Julian Schmitz-Avila

Plötzlich wird der ZDF-Händler auch noch von der Polizei angehalten. „Auf dem Weg zu meinem Auto, das ich wieder mal verloren habe, fahre ich ganz bedächtig durch die Gracht. Auf einmal stehen zwei nette Menschen in Gelb-Schwarz, das macht es ja noch fast sympathisch, weisen sich als Polizisten aus und sagen: 'Junger Mann, Sie dürfen hier kein Fahrrad fahren.' Ich sag; 'Was? Du darfst doch hier überall Fahrrad fahren.'“

Offenbar nicht aber da, wo sich Julian gerade befand. Das Ende vom Lied? „100 Euro. So langsam reicht's mir hier.“

Was genau der „Bares für Rares“-Händler in Amsterdam beruflich gemacht hat, verrät er nicht. Doch der anfangs noch lustige Ausflug entpuppte sich schnell als Fiasko.

----------------------

