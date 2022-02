„Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl packt aus! Darum ist Ludwig Hofmaier wirklich gegangen

Es gibt Urgesteine, die einfach zu einer Sendung dazugehören. So wie Fabian Kahl und Ludwig Hofmaier zu „Bares für Rares“.

In den vergangenen neun Jahren hat sich vieles bei der ZDF-Trödelshow verändert. Mittlerweile gibt es „Bares für Rares“ auch bei Facebook, Instagram & Co., die Sondersendung „Händlerstücke“ ist im Programm und die Händler sind nicht mehr dieselben. Insbesondere „Bares für Rares“-Urgestein Ludwig Hofmaier fehlt den ZDF-Zuschauern. Von dem Bayern fehlt inzwischen jede Spur in der Trödelshow. Wo ist er hin? Fabian kahl liefert nun die Antwort.

„Bares für Rares“: Wo ist Ludwig Hofmaier? Händler Fabian Kahl packt aus

Im Juni 2020 hieß es plötzlich, Ludwig habe die Sendung auf eigenen Wunsch verlassen. Im Juni 2021 flimmerte dennoch eine Ausgabe der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ mit ihm und Fabian Kahl über die Bildschirme. Was vielen Zuschauern dabei entgangen ist: Es handelte sich bereits um eine Wiederholung aus dem Jahr 2019.

In Wirklichkeit hat sich Ludwig vor langer Zeit aus der Öffentlichkeit herausgezogen, wie Fabian Kahl jetzt in der „Webtalkshow“ mit Nico Gutjahr verrät: „Ich weiß gar nicht, wann er gegangen ist, aber er hat irgendwann entschieden, dass er einfach zu alt ist, beziehungsweise seine Rente genießen möchte.“

Die „Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl und Ludwig Hofmaier. (Archivbild) Foto: ZDF / Frank Dicks

„Bares für Rares“: Fabian Kahl spricht Klartext – „War nicht immer einfach“

Das Pendeln zwischen Ludwigs Heimat Offenburg und dem rund 370 Kilometer entfernten Köln soll unter anderem ein Grund für das TV-Aus des 80-Jährigen gewesen sein. Fabian Kahl trauert seinem „Bares für Rares“-Kollegen zwar nach, gibt aber auch zu: „Ich kann's verstehen. Ab einem bestimmten Alter muss das auch nicht mehr sein.“

Ludwig Hofmaier habe stets für eine Menge Spaß am Set gesorgt. „Er hat 'Bares für Rares' groß gemacht“, behauptet Fabian.

Ein besonders einfacher Mensch ist der Antiquitätenhändler allerdings nicht gewesen. „Er hatte natürlich auch so seine Eigenarten, mit denen man umgehen konnte und das war auch nicht immer einfach“, erinnert sich Fabian Kahl.

Dennoch ist und bleibt Ludwig eben ein waschechtes „Bares für Rares“-Urgestein, das nicht nur von den Zuschauern vermisst wird. „Mir fehlt Ludwig schon. Man denkt doch oft zurück an die coolen, alten Zeiten“, gesteht Fabian Kahl in der „Webtalkshow“.

