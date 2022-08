„Bares für Rares“: Schock für Albert Maier – ZDF-Star wurde ausgeraubt

Er ist einer der versiertesten Kunstexperten des Landes: Albert Maier ist DER Mann bei „Bares für Rares“, wenn es um seltene Gemälde, Statuen oder andere Kunstgegenstände geht.

Doch nun wurde der „Bares für Rares“-Star ausgeraubt wurde. So arbeitet Albert Maier, so wie alle seiner Kollegen, nicht nur beim ZDF, sondern besitzt auch noch ein eigenes Geschäft. Und das wurde nun geplündert.

„Bares für Rares“-Star Albert Maier geschockt – die Räuber kamen in seinem Urlaub

Es geschah Anfang August, am Sechsten des Monats, um genau zu sein. Albert Maier genoss gerade den Sommerurlaub mit seiner Frau auf Sylt, als Unbekannte in sein Geschäft in Ellwangen eindrangen.

----------------------------------------

Das musst du über „Bares für Rares“ wissen:

Die Trödelshow läuft seit 2013 im ZDF und ist auch in der Online-Mediathek abrufbar

Moderiert wird die Sendung von Horst Lichter, außerdem gibt es einen festen Pool aus Händlern und Experten

Zuschauer können sich online bewerben und mit etwas Glück landen sie kurz darauf selbst im Händlerraum

----------------------------------------

„Alles an Schmuck und Gold wurde aus dem Laden mitgenommen, ebenso aus der Wohnung“, berichtet Albert Maier der „Schwäbische“. Taschenuhren, Broschen, Armbänder ... alles weg.

„Bares für Rares“-Star Albert Maier schätzt den Schaden auf 80.000 bis 100.000 Euro

Auf 80.000 bis 100.000 Euro schätzt Albert Maier den Schaden. Dabei haben die Diebe sich ausnahmslos auf Gold beschränkt. „Manche Sachen haben sie übersehen oder haben sie gar nicht interessiert, wie Silbermünzen, Gemälde oder Porzellan“, ist der 73-Jährige sichtlich verzweifelt. Ihm sei ein „Riesenschaden“ entstanden, so der bekannte „Bares für Rares“-Experte.

Eine heiße Spur hat die Polizei bislang noch nicht. Die Ermittlungen würden aber laufen, erklärt der 73-Jährige. Er hofft nun, dass sich Menschen, die etwas bemerkt oder gesehen haben, bei der Polizei melden.

-----------

Mehr News aus der Welt der Promis:

-------------

Was war denn da los? Ein Unfall ereignete sich mitten im Händlerraum von „Bares für Rares“.