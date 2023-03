„Bares für Rares“: Händler packen aus – DAS bekommen die ZDF-Zuschauer nicht mit

Zwischen knallharten Verhandlungen und zweideutigen Gags: In der Trödelshow „Bares für Rares“ wird es nie langweilig. Gerade der bunte Pool an Händlern, die Kenntnisse in diversen Fachbereichen vorweisen, macht das Format so unterhaltsam.

Und auch hinter den Kulissen der ZDF-Sendung ist immer was los, wie die „Bares für Rares“-Stars nun offenbaren. Im Netz plaudern Wolfgang, Lisa und Co. über das Verhältnis zu ihren Kollegen. Die ein oder andere Antwort dürfte die Fans wahrlich überraschen.

„Bares für Rares“-Expertin schwärmt von Horst Lichter

Neben interessanten Fakten rund um Kunst, Kultur und Geschichte bietet „Bares für Rares“ einen großen Unterhaltungsfaktor. Das liegt nicht nur an ZDF-Moderator Horst Lichter, sondern auch an seinen Kollegen im Händlerraum. Unter den Profis verstecken sich echte Komiker, heißt es. Doch wer von ihnen sorgt für die meisten Lacher am Set?

Auf dem offiziellen Instagram-Account von „Bares für Rares“ verraten die Stars der Show, wer von ihnen der größte Spaßvogel ist. „Horst!“, schießt es aus Dr. Bianca Berding. Als Expertin hat sie natürlich am meisten mit dem Moderator zu tun, im Gegensatz zu den Händlern.

„Bares für Rares“-Händler enthüllen: Steve Mandel ist ein wahrer Spaßvogel

Im Händlerraum hingegen sorgt vor allem Waldi für die lautesten Lacher. „Wir lachen so viel hier, muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, es geht an den Waldi. Sehr unterhaltsam, sehr lustig“, meint Lisa Nüdling. Walter Lehnertz selbst würde sich ebenfalls als den größten Spaßvogel bei „Bares für Rares“ bezeichnen.

Doch auch Fabian Kahl sei ein Garant für gute Laune. „Der hat viel Spaß am Leben und das finde ich toll“, erklärt Jan Cizek. Wer hingegen vor der Kamera schnell unterzugehen scheint, hinter den Kulissen aber richtig aufblüht, ist Steve Mandel. „Der Steve hat immer richtig geile Sprüche drauf. Das macht Spaß!“, offenbart David Suppes. Und Wolfang Pauritsch ist sich sicher: „Spaßvögel sind wir alle. Ich glaube, wenn die Runde passt, lachen wir ständig – und das ist wichtig.“

„Bares für Rares“ läuft werktags ab 15.05 Uhr im ZDF. Neue Folgen gibt es schon vorab in der ZDF-Mediathek zu sehen.