„Bares für Rares“: Skurriles Objekt spaltet Händlerraum – „Da kriege ich Angst“

In der beliebten ZDF-Sendung „Bares für Rares“ sorgte am Freitag (10. Mai) ein ganz besonderes Objekt für Furore: Eine spektakuläre Stehlampe, mitgebracht von Jasmin und Mike Dener aus Sarstedt, zog sofort die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich. Moderator Horst Lichter war sichtlich beeindruckt und kommentierte: „Das ist die verrückteste Lampe, die ich je gesehen habe.“

„Bares für Rares“

Das Design der Lampe stammt von Carlo Nason aus den 1970er-Jahren und illustriert die exquisite Handwerkskunst aus Murano, der berühmten Glasbläserstadt. Gefertigt wurde sie speziell für Mazega. Der Experte der Sendung, Sven Deutschmanek, schätzte den Wert der als „Berillo“ bekannten Stehlampe auf beeindruckende 1000 bis 1400 Euro. Das Paar, das ursprünglich auf 700 Euro gehofft hatte, war von dieser Einschätzung sichtlich überrascht.

+++ „Bares für Rares“: 80-Euro Waldi verliert über Summe die Fassung – „Was ist mit euch nicht in Ordnung?“ +++

Im Händlerraum entbrannte eine lebhafte Diskussion über die ungewöhnliche Lampe. Händler Wolfgang beschrieb sie als „eine Leuchte in Form einer Glühbirne“, während sein Kollege Walter scherzte: „Da kriege ich direkt Angst. Das sieht aus wie so ein Zäpfchen.“ Ein weiterer Händler, David, sah in der Lampe gar ein Raumschiff.

Trotz oder gerade wegen dieser unterschiedlichen Assoziationen war das Interesse der Bieter groß. Wolfgang eröffnete das Bieten mit 300 Euro, doch die Gebote stiegen rasch an. Die Auktion erreichte schließlich einen Höhepunkt, als David 1050 Euro bot und damit den Zuschlag erhielt. Jasmin und Mike Dener waren überglücklich über den erzielten Preis, der ihre Erwartungen deutlich übertraf.