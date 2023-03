„Bares für Rares“-Händlerin Lisa verkauft Schmuckstück weiter – Preiserhöhung um 260 Prozent!

Bei „Bares für Rares“ bekommen die Zuschauer die Einschätzung der Experten und das Bietergefecht der Händler zu sehen. Wie es nach dem TV-Deal weitergeht, bleibt dem ZDF-Publikum jedoch in der Regel verwehrt – bis jetzt.

In der Sonderausgabe „Bares für Rares – Händlerstücke“ lüften die Stars der Trödelshow das Geheimnis um ihren Weiterverkauf und nennen sogar genaue Zahlen. Kunsthändlerin Lisa Nüdling beispielsweise scheut sich nicht davor, die von ihr erworbene Rarität mit einer Preiserhöhung von satten 260 Prozent weiterzuverkaufen.

„Bares für Rares“-Star Lisa lässt Kette umdesignen – sie ist 470 Euro mehr wert

Zunächst ist Lisa Nüdling gar nicht angetan von dem Schmuckstück, das ihr ein „Bares für Rares“-Kandidat vorlegt. „Ich finde Trachtenschmuck unheimlich schön, aber Kropfketten finde ich leider gar nicht schön“, gibt sie im ZDF-Interview zu. Aber was nicht ist, kann ja noch werden und so entscheidet sich die 42-Jährige insgeheim dazu, aus dem Kropfband etwas ganz Neues zu entwerfen.

Schließlich ist das gute Stück schon 200 Jahre alt. Das kann sich die Kunsthistorikerin einfach nicht entgehen lassen. Allerdings hat auch ihre „Bares für Rares“-Kollegin Sarah Schreiber ein Auge auf die Kette geworfen. Am Ende kann Lisa das Duell jedoch für sich entscheiden und zahlt dem Verkäufer 180 Euro. Wenn er wüsste, wie viel Geld sie im Nachhinein damit macht…

Aus dem Kropfband wird am Ende eine edle Kette. Foto: Screenshot ZDF

Nach den „Bares für Rares“-Dreharbeiten verschlägt es Lisa direkt zu ihrer „Haus- und Hof-Goldschmiedin“ in ihrer Heimatstadt Fulda. Für insgesamt 150 Euro gestaltet diese das Kropfband zu einer langen Silberkette mit eindrucksvollem Anhänger um. Lisas Ausgaben für das Schmuckstück liegen also bei 330 Euro. „Verkaufen werde ich es hier bei mir im Geschäft für 650 Euro“, verrät die Händlerin. Vergleicht man diesen Verkaufspreis mit dem Preis, den Lisa an den ZDF-Kandidaten gezahlt hat, kommt man auf eine Preiserhöhung von rund 260 Prozent. Wow!

Weitere News:

Du hast die „Bares für Rares“-Sendung verpasst? In der ZDF-Mediathek kannst du sie dir jederzeit kostenlos ansehen.