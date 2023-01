„Bares für Rares“: Frau will Kinderspielzeug verkaufen – dieses Detail ändert alles

Für ein Kinderservice erhält man auf dem Flohmarkt nur noch wenige Euro. Bei „Bares für Rares“ sorgt das Porzellangeschirr jedoch für ein wahres Bietergefecht. Die Händler der Trödelshow kämpfen geradezu um ein Spielzeug, das schon über 50 Jahre auf dem Buckel hat.

Die Schwestern Jutta und Brigitta haben sich auf den Weg zum „Bares für Rares„-Studio gemacht, um eine ihrer schönsten Kindheitserinnerungen zu Geld zu machen. Sie wollen ein Kindergeschirr aus Porzellan verkaufen. Ein Detail zum Hersteller verändert plötzlich alles im Händlerraum.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter von Rarität entzückt: „Das ist aber süß“

Zugegeben, als Jutta und Brigitta ihre Rarität vor den potenziellen Käufern vorstellen, zeigen sich diese sichtlich irritiert. Was sollen erfahrene Antiquitätenhändler bitte mit einem Kinderspielzeug anfangen? Doch es wäre nicht das erste Mal, dass ein Händler ein Objekt kauft, ohne eine Verwendung dafür zu haben (Mehr dazu hier).

Von ihrem geliebten Spielzeug wollen sich die Schwestern nun trennen. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter ist jedenfalls ganz entzückt von dem bunten Porzellanservice, auf dem unter anderem kleine Früchte und Blumen abgebildet sind. „Das sieht aber hübsch aus. Das ist aber süß, so fröhlich“, staunt der 61-Jährige, der privat selbst die ein oder andere Rarität sammelt. Als Käufer bietet er sich aber leider nicht an.

„Bares für Rares“-Händler staunen: Hinter dem Spielzeug steckt eine Designerin

Stattdessen geht es für Jutta und Brigitta in den „Bares für Rares“-Händlerraum, in dem sie bereits von Julian Schmitz-Avila, Walter „Waldi“ Lehnertz und Co. erwartet werden. Ihr Ziel: mindestens 50 Euro. Schließlich hängen einige Erinnerungen an den Tassen und Tellern. Das Geschirrset ist den Schwestern Ende der 60er-Jahre von ihren Eltern zu Weihnachten geschenkt worden.

Und noch heute begeistert das farbenfrohe Design, wie Daniel Meyer zugibt: „Ich finde sowas toll, ich kaufe so etwas gerne auf Flohmärkten. Ich weiß nicht, ob es einen großen Sammlerwert hat, aber zum Benutzen finde ich es gut. Ich fange mit 20 Euro an.“ Die Gebote schießen schnell in die Höhe, als Brigitta erwähnt, dass die namhafte Künstlerin Barbara Brenner hinter der Gestaltung des Porzellans steckt. „Wenn da jetzt noch eine Designerin dahinter steht, kann man dafür auch mehr geben“, merkt Markus Wildhagen an und erhöht auf 50 Euro.

Schließlich verkaufen die Schwestern ihr geliebtes Kinderspielzeug für 60 Euro an den stolzen Familienvater Daniel. „Sie machen mir eine große Freude“, bedankt sich der Händler, der mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen Kindern in Münster lebt.

„Bares für Rares“ läuft werktags immer ab 15.05 Uhr im ZDF oder rund um die Uhr in der ZDF-Mediathek.