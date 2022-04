Barbara Schöneberger verwirrt: „Habe ich das wirklich gesagt?“

Mit ihr hatten wohl die wenigsten gerechnet. Als Guido Cantz im vergangenen Jahr seinen Abschied bei „Verstehen Sie Spaß?“ bekannt gab, wurde direkt gerätselt, wer denn die Nachfolge des beliebten Moderators antreten würde. Schließlich wurde es dann Barbara Schöneberger.

Am Samstag gab die 48-Jährige ihr Debüt in der ARD. Nicht alles lief gut, eine Tonpanne störte die ersten Minuten. Und doch, Barbara Schöneberger überspielte die Probleme gekonnt.

Barbara Schöneberger: Debüt bei „Verstehen Sie Spaß?“ lief nicht optimal

Die Moderatorin ist schließlich ein Profi. Das bewies sie auch im Interview mit dem Medienmagazin „DWDL“, als es um Schlagzeilen und Interviewpassagen ging, an die sie sich nicht immer erinnern konnte.

-------------------

Das ist Barbara Schöneberger:

Barbara Schöneberger heißt eigentlich Barbara von Schierstädt

Sie wurde am 5. März 1974 in München geboren

Sie ist mit dem Computer-Unternehmer Maximilian von Schierstädt verheiratet

-------------------

„Habe ich das wirklich gesagt? Ich rede viel und wahrscheinlich habe ich das auch so gesagt, aber dann wurde der Kontext entfernt oder die Stimmung des Gesprächs wird nicht klar, was aber wichtig ist um vielleicht zu relativieren, wie ich eine flotte Formulierung meinte. Ganz selten lese ich Interviews von mir, die sich so lesen wie ich sie empfunden habe. Die haben ja auch immer alle keinen Platz“, erklärt Barbara Schöneberger.

Barbara Schöneberger: „Ich bin die Volksbabsi“

Sie selbst sei aber relativ unkompliziert. „Ich bin die Volksbabsi - ich mag Mainstream und will das große Publikum. Irgendwann wollte ich nicht mehr der Geheimtipp sein, der nur angerufen wird, wenn bei 3sat um 23 Uhr ein Experiment geplant wird. Dazu habe ich ein zu großes Geltungsbedürfnis“, so Schöneberger gegenüber „DWDL“.

----------------

RTL: Frauke Ludowig: Erwischt! Moderatorin zeigt sich mit IHM

Verona Pooth: Sohn San Diego suspendiert! Grund ist absurd

Andrea Berg plant Mega-Überraschung – „Countdown läuft“

--------------

Was war eigentlich bei „Verstehen Sie Spaß?“ passiert. Hier gibt es die Auflösung.