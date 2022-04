Andrea Berg plant Mega-Überraschung – „Countdown läuft“

Sie ist die Königin des Schlagers und endlich wieder da! Andrea Berg sorgt mit ihrer Musik für Gänsehaut-Momente auf der Bühne – jetzt plant die Sängerin eine Mega-Überraschung für ihre Fans.

In einem Instagramvideo verrät Andrea Berg erste Details und bringt ihre Follower zum Ausflippen.

Andrea Berg: Endlich neues Album? Schlagerstar sorgt für Wirbel

Zuletzt hatte Andrea Berg sich auf ihrem Social-Media-Kanal noch über den Krieg in der Ukraine geäußert. Die Sängerin teilte ihre Emotionen mit ihren Fans und zeigte sich dabei von ihrer verletzlichen Seite.

------------------------------------------

Das ist Andrea Berg:

Andrea Berg wurde am 28. Januar 1966 als Andrea Zellen in Krefeld geboren

Seit ihrer Hochzeit mit Sportmanager Ulrich im Jahr 2007 lautet ihr bürgerlicher Name Andrea Ferber

Andrea Berg leitet gemeinsam mit der Familie ihres Mannes ein Hotel in Kleinaspach

Bekannt wurde die Schlagersängerin 2001 durch ihr Lied „Du hast mich tausendmal belogen“

In der Gemeinde Aspach findet jährlich ihr „Heimspiel“ statt. Es ist ein Konzertwochenende als Open Air Event, bei dem die Sängerin oft auch prominente Gäste hat

------------------------------------------

Ganz anders tritt sie jetzt in ihrem neuen Video auf. Mit bunter Sonnenbrille und rockiger Lederjacke steht sie in einer Garderobe (zumindest lassen die Kleiderstangen im Hintergrund darauf schließen) und verkündet: „Endlich ist es so weit. Der Countdown läuft und ich freue mich schon total auf Freitag.“

Schlagerstar Andrea Berg, hier im November 2021, plant für ihre Fans eine Mega-Überraschung Foto: IMAGO / Bildagentur Monn

Was genau am 8. April passieren soll, verrät die Sängerin zwar nicht, aber die Nachricht dürfte mit neuer Musik zusammenhängen.

Andrea Berg zu Gast bei Giovanni Zarrella – Fans haben Hoffnung

Mitte März 2022 hatte Andrea Berg noch erzählt, dass sie in Miami an neuen Songs für ein neues Album arbeite. Gut möglich also, dass einer der Songs von der neuen Platte jetzt endlich fertig ist und am Freitag erscheint. Immerhin warten Andreas Fans seit ihrem letzten Album ('Mosaik', erschien 2019) gespannt auf neue Songs.

------------------------------------------

Auch wenn es bisher nur einige wenige Informationen sind, die Andrea Berg preisgegeben hat, ihre Fans sind ganz begeistert von der angekündigten Überraschung.

„Vorfreude“

„Ich freue mich so sehr“

„Ich bin schon so aufgeregt“

Einen Tag später tritt Andrea Berg in der „Giovanni Zarrella Show“ beim ZDF auf. Viele ihrer Fans spekulieren darauf, dass sie in der Liveshow dann auch einen neuen Song singen wird.