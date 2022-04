Verona Pooth fassungslos: Sohn von Schule suspendiert

TV-Star Verona Pooth hat gerade erst den Schock nach dem Einbruch an Weihnachten verdaut, da sorgt ihr ältester Sohn San Diego für Furore.

Der 18-Jährige wurde suspendiert. Sechs Wochen darf der angehende Profi-Golfer an seiner Eliteschule in Miami nicht am Training teilnehmen. Als Verona Pooth den Grund dafür hört, kann sie nur den Kopf schütteln.

Verona Pooth: Sohn San Diego wird von Schule suspendiert

Um seinem großen Vorbild, Golf-Star Tiger Woods, nachzueifern, besucht San Diego das Sportinternat IMG-Academy in den USA.

-----------------------------------

Das ist Verona Pooth:

Verona Pooth wurde am 30. April 1968 in La Paz (Bolivien) geboren

In ihrem ersten Lebensjahr wanderten ihre Eltern nach Hamburg aus

1990 entdeckte sie der DJ Alex Christensen und Verona wurde Teil der Band „Chocolate“

Am 13. Mai 1996 heiratete Verona den Musiker und Produzenten Dieter Bohlen. Vier Wochen später trennte sich das Paar

Seit 2004 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth verheiratet

Das Paar hat zwei Kinder (San Diego Pooth und Rocco Ernesto Pooth)

-----------------------------------

Und genau das hat ihm jetzt eine bittere Strafe aufgebrummt. Dabei wollte der Sohn von Verona Pooth nur Essen gehen. Wie die „Bild“ berichtet, wird dem 18-Jährigen vorgeworfen, während eines dreitägigen Turniers in Tampa das Hotel unerlaubt verlassen zu haben, um in einem Burger-Restaurant zu essen.

Verona Pooth und ihr Sohn San Diego, hier bei einem Launch Event im November 2019. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress

Verona Pooth – SO reagierte sie auf die Nachricht von Sohn San Diego

Der Burger wurde San Diego anschließend allerdings zum Verhängnis. Auf „Bild“-Nachfrage sagt Mama Verona Pooth: „Selbstverständlich habe ich Verständnis dafür, dass 1300 Schüler nicht machen können, was sie wollen. Jedoch halte ich die Entscheidung für sehr streng.“

-----------------------------------

Mehr zu Verona Pooth:

-----------------------------------

Ärger gibt es zumindest von seiner Mutter keinen für die Aktion. Ganz im Gegenteil. Sie sei froh, dass Diego kein Streber sei, sondern Ecken und Kanten habe. Veronas Devise: „Ich habe ihn so erzogen, dass er mit Problemen selbstständig klarkommen muss.“ Aufgrund der Disziplinarmaßnahme in die USA zu reisen hält sie daher für unnötig.

Warum Verona Pooths Ex-Mann Dieter Bohlen mit einem Instagram-Video für Aufsehen sorgte, erfährst du hier. (sj)