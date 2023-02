Barbara Schöneberger (ARD): Jetzt ist es raus – DAMIT haben die Wenigsten gerechnet

Sie ist unsere Mrs. ESC! Zwar noch nie selbst angetreten, gehört Barbara Schöneberger aber doch zu der Musikveranstaltung wie bunte Kostüme und schrille Stimmen. Seit Jahren schon moderiert die sympathische Blondine den ESC-Vorentscheid und auch die Party vor und nach dem eigentlichen Contest, der in diesem Jahr in der englischen Arbeiterstadt Liverpool ausgetragen wird.

Eigentlich hätte man ja in Kiew feiern wollen. Schließlich gewannen den ESC im vergangenen Jahr die Mannen der ukrainischen Band „Kalush Orchestra“. Doch da der grausame russische Vernichtungskrieg noch immer in der Ukraine tobt, ist eine sichere Austragung des größten Musikpreises der Welt nicht gewährleistet. Also sprangen die zweitplatzierten Briten ein. Wer für Deutschland nach Liverpool fährt, ist bislang noch nicht klar. Sicher ist jetzt jedoch, wer neben Barbara Schöneberger auf der Couch sitzt, wenn Deutschland seinen Vertreter sucht. Und mit IHM hatten wohl die Wenigsten gerechnet.

Barbara Schöneberger begrüßt Florian Silbereisen zum ESC-Vorentscheid

So wird neben ESC-Fan Riccardo Simonetti, dem Vorjahresteilnehmer Malik Harris, sowie den Musikgästen „The BossHoss“ und Ilse DeLange auch Schlager-Megastar Florian Silbereisen bei Barbara Schöneberger vorbeischauen. Los geht es am 3. März 2023 übrigens erst um 22.20 Uhr in der ARD. Ab 21.20 Uhr können die Fans auf eurovision.de und in der ARD-Mediathek ein Warm-Up verfolgen.

Wichtige Infos zum ESC:

Der ESC (Eurovision Song Contest) wird seit dem Jahr 1956 alljährlich von der Europäischen Rundfunkunion veranstaltet. In all den Jahren wurde der ESC nur einmal abgesagt. Die Corona-Pandemie machte eine Veranstaltung dieser Größenordnung im Jahr 2020 nicht möglich.

Um das Ticket für Liverpool singen Will Church, Frida Gold, Patty Gurdy, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring, TRONG und Deutschlands Partyschlagerkönig Ikke Hüftgold mit seinem Song „Lied mit gutem Text“.

Der eigentliche ESC findet vom 9. bis zum 13. Mai 2023 in Liverpool statt. Deutschlands Act ist für das Finale am 13. Mai um 21 Uhr bereits qualifiziert.