„Bachelor“: RTL-Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Du hast sie doch nicht mehr alle“

Frühes Aufstehen ist nicht jedermanns Sache. Nicht umsonst gibt es die Snooze-Funktion am Wecker. Beim Bachelor jedoch braucht es die gar nicht. Da reicht schon ein mehr oder weniger selbst formulierter Brief von David, dass alle Damen kerzengerade im Bett stehen.

Und so begab es sich in der Folge am Mittwoch (5. April 2023), dass gleich fünf der auf Rosen hoffenden Bachelor-Kandidatinnen in aller Herrgottsfrühe die Koje verließen, um mit ihrem Sunnyboy gen Sonnenaufgang zu segeln.

„Bachelor“ nimmt seine Damen zur Bootsfahrt mit

Nun gut, das klingt jetzt romantischer als es im Endeffekt war. Zum einen stand den Damen kein Segelboot, sondern lediglich ein Holzkahn zur Verfügung, zum anderen schipperten die Damen samt Bachelor nicht in den Sonnenaufgang, sondern in Krokodil-verseuchten Gewässern.

Klingt spannend, war es, zumindest in den Augen der RTL-Zuschauer, aber nur bedingt. Bei Twitter jedenfalls waren die Bachelor-Fans nicht wirklich angetan. „Und für den Scheiß hast du uns um halb sechs aus dem Bett geschmissen?! Du hast sie doch nicht mehr alle“, witzelt ein Zuschauer. Ein anderer schreibt: „Werden jetzt Frauen zu den Krokodilen geworfen? Erspart vielleicht ein paar Rosen.“ Und ein Dritter meckert: „Sorry lieber Bachelor, das ist nicht die Wildnis. Das ist die übliche Touri-Tour in Mexiko.“

„Wenn der Bachelor dir gleich ne Heizdecke andrehen will“

Doch damit nicht genug, besonders ein Ausschnitt, der die Damen mitsamt Bachelor im Boot zeigt, wird bei Twitter zum Meme. „Du und deine Mädels bei der Kaffeefahrt, wenn der Bachelor dir gleich ne Heizdecke andrehen will“, witzelt beispielsweise eine Zuschauerin. Und eine andere ergänzt: „Wenn du auf dem Weg ins Dschungelcamp bist.“

Ausgeschlossen ist das nicht, schließlich ist schon die ein oder andere ehemalige Bachelor-Kandidatin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ gelandet. Mit Filip Pavlović gewann Anfang des Jahres sogar ein „Bachelor“-Star den Titel. Man darf also gespannt sein, wer diese glorreiche Tradition fortführen wird.