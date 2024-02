„Die Bachelors“: Alles nur Show? Kandidatin Larissa im Fadenkreuz – „Das fühlt sich nicht richtig an“

In der heutigen Folge (7. Februar) von „Die Bachelors“ geht es heiß her: Zwischen heißen Küssen, Tränen und Läster-Attacken, steht besonders die Kandidatin Larissa im Fokus der RTL-Zuschauer. Meint die es die begehrte Rosen-Anwärterin ernst oder spielt sie ein falsches Spiel?

In der letzten Woche wurde der Damm schließlich durchbrochen, als Bachelor Denis Kandidatin Katja küsste – ein Startschuss, der offenbar eine Welle der Hemmungslosigkeit auslöste. Immer mehr Kandidatinnen kommen nun in den Genuss des Küssens, und das auch ohne die Anwesenheit der Bachelors…

„Die Bachelors“: Kandidatin Larissa im Kuss-Fieber

Sebastian erlebt in der vierten Folge sein erstes Kusserlebnis. Zusammen mit der 30-jährigen Versicherungskauffrau Larissa erkundet er nicht nur das Planetarium. Doch ist Larissas Interesse aufrichtig? Die Damen in der Bachelor-Villa zweifeln. Besonders Mitstreiterin Leonie wirft der 30-Jährigen vor, Sebastian als Trophäe zu betrachten. Dabei glaubt Leonie, dass Larissa die Romantik nur inszeniert, um im Rampenlicht zu stehen.

Die Vorwürfe wurden offenbar verstärkt, als sich die hübsche Blondine in der Villa auch mit anderen Frauen vergnügte. „Ich hole jetzt einen Kaugummi und dann knutsche ich mit jemandem rum, ist mir scheißegal wer!“, sagt Fabienne. Das lässt sich Larissa nicht zweimal sagen: „Können wir auch rummachen? Jetzt?“ – Der Beginn eines wilden Knutschmarathons in der Damenvilla.

„Die Bachelors“: Leonie petzt beim Bachelor Sebastian

Favoritin Leonie hat es sich in der Nacht der Rosen zur Aufgabe gemacht, Bachelor Sebastian darüber zu informieren, dass nicht alle Damen es ernst mit ihm meinen. Eine Behauptung mit negativem Beigeschmack: Sebastian sieht Leonies Kommentare als „nicht angemessen“ an und vermutet strategisches Kalkül hinter ihren Worten. „Das fühlt sich nicht richtig an für mich, wenn jemand so etwas macht“, so der Rosenkavalier. Ob sich Leonie damit ihre Rose verspielt hat?

„Die Bachelors“ läuft mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL und ist anschließend auf RTL Plus abrufbar.