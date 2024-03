RTL holt Sendung zurück – doch nicht alle Zuschauer dürften sich freuen

Es war eine Überraschung für die Zuschauer, als das neue Format „Die Verräter“ im vergangenen Jahr bei RTL an den Start ging. Getrieben von Geheimnissen und Lügen mussten die prominenten Kandidaten ihre wahre Identität wahren.

Das Konzept kam bei vielen Zuschauern gut an. So gut offenbar, dass RTL nun Konsequenzen zieht.

RTL holt Sendung zurück

Denn wie es scheint, wird es auch in diesem Jahr eine Staffel von „Die Verräter“ geben. Das will der Branchendienst „DWDL“ vom Sender erfahren haben. Und nicht nur das! Denn laut weiteren Informationen sollen sogar gleich zwei Staffeln für 2024 in Gesprächen sein. Eine davon soll bereits fix und für die zweite Jahreshälfte geplant sein.

RTL: Sonja Zietlow war bislang Moderatorin bei „Die Verräter“. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Bei der vermeintlich anderen kann es allerdings sein, dass nicht alle Zuschauer etwas davon haben werden. Zumindest heißt es bei „DWDL“, dass die weitere Staffel dann nur beim Streamingdienst RTL+ laufen könnte. Dann hätten nur diejenigen Zuschauer Zugang zum RTL-Format, die auch ein Abo abgeschlossen haben.

Zum neuen Cast gibt es übrigens noch keine genauen Infos, zumal auch die Kandidaten untereinander vorab noch nichts voneinander wissen sollen, um den Spielfluss nicht zu beeinflussen. 2023 gewann Schlagerstar Anna-Carina Woitschack die erste Staffel als Verräterin. Mal sehen, wer sich diesmal wagt, öffentlich lügen zu müssen.

Nicht nur in Deutschland ist „Die Verräter“ ein Erfolgs-Format. Auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Großbritannien hat man sich daran schon versucht. Die zweite Staffel von „The Traitors“ (der Name des englischen Pendants zu „Die Verräter“) erzielte im Januar Rekordzahlen. Ob das hierzulande auch möglich ist, wird sich spätestens in der zweiten Jahreshälfte zeigen.