„Bachelor“-Kandidatin offenbart schwere Krankheit – macht David jetzt den Rückzieher?

Nun sind es nur noch acht Damen, die um das Herz des „Bachelors“ buhlen. In Folge 7 kommt David Jackson seinen Kandidatinnen besonders nah, verteilt gleich mehrere Küsse. Eine, die auf einem Einzeldate mit dem RTL-Rosenkavalier intim wird, ist Alyssa.

Die Marketing-Chefin schüttet dem „Bachelor“ sein Herz aus, enthüllt traurige Details aus ihrer Familie und offenbart David sogar, dass sie unter einer chronischen Krankheit leidet. Die Reaktion des 32-Jährigen fällt jedoch verhalten aus. Mitgefühl und Fürsorge? Fehlanzeige!

„Bachelor“-Kandidatin verrät: Ihre Schwester hat sich das Leben genommen

Bei einem romantischen Einzeldate in Folge 7 kommen sich Alyssa und David endlich näher. Nach einem leckeren Essen kuscheln sich die Zwei auf ein Lounge-Sofa, wo die 36-Jährige direkt einen Seelenstriptease hinlegt. Nachdem der „Bachelor“ sie auf ihre funkelnden Ohrringe anspricht, verrät Alyssa, dass sie der Schmuck immer an ihre Schwester erinnere. „Sie ist vor ein paar Jahren gestorben“, gibt die Blondine preis.

David wirkt betroffen, traut sich dennoch nachzufragen, woran Alyssas Schwester gestorben ist. „Selbstmord“, antwortet sie knapp. Dann führt sie aus: „Sie hat ihr ganzes Leben lang Depressionen gehabt.“ Mehr als ein Nicken bekommt sie vom „Bachelor“ nicht als Reaktion.

„Bachelor“-Kandidatin Alyssa leidet unter chronischen Depressionen. Foto: RTL / Frank Fastner

Alyssa spricht über ihre Depressionen – der „Bachelor“ wirkt abgeschreckt

Ähnlich verhalten reagiert David, als Alyssa ihm dann offenbart: „Ich weiß gar nicht, ob du es weißt: Ich habe chronische Depressionen.“ Es sind Worte, die ihr sicherlich nicht leicht über die Lippen gehen. Gerade die Themen Depressionen sowie mentale Gesundheit werden im Fernsehen noch immer viel zu selten behandelt, während psychischen Erkrankungen in den sozialen Medien zunehmend mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dass sich die „Bachelor“-Kandidatin nun vor der Kamera so sehr öffnet, ist ein wirklich starkes Zeichen.

Statt liebevoller Worte hat David Jackson jedoch nur einen erschrockenen Blick für Alyssa übrig. „Chronische?“, fragt er verängstigt nach. Nicht gerade die Reaktion, die man sich nach einer solch emotionalen Beichte von seinem Gegenüber erhofft. Betreten schauen die Zwei zur Seite, wissen offenbar nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Bedeutet ihre Krankheit nun das Aus für Alyssa? Kann der „Bachelor“ mit diesem Geständnis umgehen?

Während Alyssa noch einmal betont, dass es ihr wichtig ist, über Depressionen zu reden, damit sie eben kein Tabuthema mehr in der Gesellschaft sind, grummelt David nur bestätigend und nippt an seinem Glas. Es wirkt nicht so, als sei er reif genug, um mit einer derartig sensiblen Angelegenheit umgehen zu können.

„Wenn man da offen drüber spricht, heißt das ja, dass man sich selbst wichtig ist“, lautet sein einziger Kommentar zu dem Thema. Weder der Sender noch der „Bachelor“ beziehen im Nachhinein Stellung zu der Szene, die wohl zu den wichtigsten Momenten der Staffel 2023 gehört.