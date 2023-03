„Der Bachelor“ (RTL): Drehort von Staffel 13 – hier könnte dein nächster Traumurlaub stattfinden

Bei „Der Bachelor“ vereint RTL Trash-TV-würdiges Drama mit filmreifer Kulisse. Im Gegensatz zu vielen anderen Reality-Formaten wirkt die Kuppelshow, in der sich mehr als 20 Frauen um einen Junggesellen reißen, nach wie vor hochwertig. Das dürfte vor allem an den exklusiven Dates liegen, die stets an absoluten Traumorten stattfinden.

Insbesondere im Jahr 2023 fragen sich viele RTL-Zuschauer, wo „Der Bachelor“ gedreht worden ist. Wir verraten dir, wo David Jackson und seine Kandidatinnen die Dreharbeiten zu Staffel 13 verbracht haben und wie teuer ein Aufenthalt dort in der Regel ist.

Im Süden von Mexiko: Hier wurde Staffel 13 von „Der Bachelor“ gedreht

Für das TV-Abenteuer nehmen sich die meisten „Bachelor“-Kandidatinnen unbezahlten Urlaub (Mehr dazu hier). Wann bekommt man sonst die Gelegenheit, mehrere Tage kostenlos in einer riesigen Villa in Nordamerika zu wohnen? Für die Dreharbeiten zu Staffel 13 hat RTL die Frauen und den Rosenkavalier nach Mexiko eingeladen. Nach Puerto Escondido, um genau zu sein.

Dabei handelt es sich um eine 30.000 Einwohner große Urlaubsstadt im Bundesstaat Oaxaca. Puerto Escondido bedeutet übersetzt „versteckter Hafen“ und ist vor allem bei Surfern und Badetouristen beliebt. Selbst in den Wintermonaten kann man sich dort über ein mildes Klima und eine Wassertemperatur von 25 Grad Celsius freuen. Die beste Reisezeit für Puerto Escondido sei deshalb von November bis April.

Eine Woche am „Bachelor“-Drehort kostet rund 2.200 Euro für zwei Personen

Doch wie viel kostet ein Urlaub am „Bachelor“-Drehort? Für Flüge ab deutschen Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln oder München muss man zwischen 1.400 und 1.800 Euro für den Hin- und Rückflug für zwei Personen einrechnen. Die Preise für Unterkünfte in Puerto Escondido schwanken zwischen 400 und 1.000 Euro.

Eine Woche in der „Bachelor“-Villa dürfte weit über 4.000 Euro liegen. Bei Airbnb gibt es aber auch moderne Apartments, die für eine Woche im November von 460 bis 700 Euro kosten. Wer lieber in ein Hotel ziehen möchte, wird hier in jeder Preiskategorie fündig. Es gibt sowohl Unterkünfte, die 400 Euro für eine ganze Woche verlangen, als auch gehobenere Hotels, die sieben Tage Urlaub für über 1.000 Euro anbieten.

Es ist bereits das dritte Mal, dass RTL „Der Bachelor“ in Mexiko drehen lässt. Auch in Staffel 9 und Staffel 10 hat sich die Produktion für das Land zwischen den USA und Mittelamerika entschieden. Damals haben die Dreharbeiten in Los Cabos und Yucatan stattgefunden.