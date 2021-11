AWZ: Jetzt ist's offiziell – RTL gibt traurige Nachricht für die Fans bekannt

Es sind bittere Nachrichten für alle Fans der RTL-Soap AWZ! Der Sender gab jetzt eine traurige Nachricht bekannt.

Treuen Anhängern der beliebten RTL-Vorabendserie AWZ dürften diese Neuigkeiten nicht gefallen. Der Sender hat mitgeteilt, dass Sam Eisenstein alias „Marian Öztürk“ die Soap verlassen wird! Und das sogar ziemlich bald.

Das ist „Alles was zählt“:

Die beliebte Daily Soap läuft seid 2006 auf RTL. Inzwischen zählt sie acht Staffeln und mehr als 3000 Folgen

Die Serie spielt im Sport -und Wellnesscenter der Familie Steinkamp in Essen, in dem ambitionierte Eisläufer trainiert werden

Im Mittelpunkt steht das Eigentümerpaar Simone und Richard Steinkamp sowie deren Töchter Jenny und Vanessa

Die Beiden könnten nicht unterschiedlicher sein: Während Jenny verbissen an ihrer Eislauf-Karriere arbeitet, hat Vanessa in Boston Medizin studiert

Neben Erfolg und Rivalität auf dem Eis stehen Liebe und Beziehungsdramen im Fokus der Handlung

Die neuen Folgen laufen bei RTL und TV Plus

AWZ: RTL macht bittere Neuigkeiten bekannt

Der Schauspieler wird bereits am 24. November das letzte Mal in seiner Rolle zu sehen sein. Seine Serien-Figur Marian Öztürk hat erfahren, dass Danielas (Berrit Arnold) einzige Chance auf Heilung eine verdammt teure Therapie ist.

Sam Eisenstein alias Marian Öztürk verlässt AWZ. Foto: RTL / Julia Feldhagen

Er verschwindet ohne ein Wort. Das Einzige, was er hinterlässt: Ein Brief an Daniela! Dort teilt er ihr mit, er hätte eine Möglichkeit gefunden, um das fehlende Geld für ihre Therapie aufzutreiben.

AWZ: Beliebter Schauspieler steigt aus RTL-Soap aus

„Sam Eisenstein war ein Schauspieler der ersten Stunde seit 2006 ein wichtiger Teil des Ensembles von ‚Alles was zählt‘. Wir sind ihm dankbar dafür, wie er seiner Rolle Marian Öztürk so viele interessante und liebenswerte Facetten gegeben hat“, sagt RTL zu dem Serien-Aus. „Ob als Vater von Deniz Öztürk (Igor Dolgatschew), als Wirt der Kneipe ‚No. 7‘, als guter Kumpel von Ben Steinkamp (Jörg Rohde) und Christoph Lukowski (Lars Korten).

Doch Fans können auch aufatmen: Es werden zwar „inhaltlich einige Weichen neu gestellt“, aber Marians Sohn und seine Nichte Leyla Öztürk (Suri Abbassi) bleiben der Serie weiterhin erhalten.

