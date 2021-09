AWZ-Star Ania Niedieck ganz im Stress – „Ich könnte kotzen“

Bei AWZ spielt Ania Niedieck die Oberzicke und das Luxus-Girl „Isabelle Reichenbach“. Im echten Leben ist die Blondine schon deutlich entspannter unterwegs. Doch auf ihrem Instagram-Account ist der Schauspielerin jetzt der Kragen geplatzt.

Dass „Isabelle Reichenbach“ bei AWZ öfters mal an die Decke geht, ist den Zuschauern durchaus geläufig. Schauspielerin Ania Niedieck hingegen ist privat um einiges sympathischer als ihre intrigante Serienfigur.

Das ist „Alles was zählt“:

Die beliebte Daily Soap läuft seid 2006 auf RTL. Inzwischen zählt sie acht Staffeln und mehr als 3000 Folgen

Die Serie spielt im Sport -und Wellnesscenter der Familie Steinkamp in Essen, in dem ambitionierte Eisläufer trainiert werden

Im Mittelpunkt steht das Eigentümerpaar Simone und Richard Steinkamp sowie deren Töchter Jenny und Vanessa

Die Beiden könnten nicht unterschiedlicher sein: Während Jenny verbissen an ihrer Eislauf-Karriere arbeitet, hat Vanessa in Boston Medizin studiert

Neben Erfolg und Rivalität auf dem Eis stehen Liebe und Beziehungsdramen im Fokus der Handlung

Die neuen Folgen laufen bei RTL und TV NOW

Dort gibt es auch eine Vorschau

AWZ-Schauspielerin Ania Niedieck rastet aus

Aber auch außerhalb ihrer Rolle kann die 37-Jährige aus der Haut fahren. In ihrer aktuellen Story auf Instagram ist der Blondine jetzt die Hutschnur geplatzt. Sie verrät ihren Followern, mit was sie so gar nicht klarkommt.

AWZ: Ania Niedieck ärgert sich über sich selbst

„Ich hasse es wie die Pest mich in allerletzter Minute fertig zu machen. Ich könnte kotzen“, ärgert sich die Schauspielerin im Auto sitzend über sich selbst. Doch ihre Laune bessert sich schlagartig, als sie die von ihr angestrebte Location erreicht. Ihrer Insta-Story zufolge ist Ania Niedieck wohl auf einer Hochzeit zu Gast.

AWZ: Ania Niedieck trifft auf Schauspiel-Kollegin

Dort trifft sie auch auf AWZ-Kollegin Kaja Schmidt-Tychsen, die bei AWZ die „Jenny Steinkamp“ verkörpert. Gemeinsam strahlen sie in die Kamera: „Wir haben es geschafft. Pünktlich.“

Und auf dem Event scheint die bis dato gestresste Ania Niedieck dann auch jede Menge Spaß zu haben: In ihrer Instagram-Story sieht man sie ausgelassen tanzen und herumalbern.

Na, da hat sich das abhetzen ja durchaus gelohnt!

Während Cheyenne Pahde bei AWZ mitspielt, ist ihre Schwester Valentina Pahde regelmäßig bei GZSZ zu sehen. Doch auch auf Instagram bekommen sie ihre Fans regelmäßig zu Gesicht. Dort musste die Blondine kürzlich eine Bett-Frage beantworten. Erfahre hier mehr. (cf)