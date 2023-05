ARD macht es offiziell – Zuschauer können sich freuen

Die ARD hat gute Nachrichten für alle, die sich gerne Wissenssendungen anschauen.

Denn der Sender schickt ein beliebtes Format in die Verlängerung. Eine neue Staffel wird bereits gedreht. Wovon die Rede ist? Das erfährst du hier.

ARD mit guten Neuigkeiten

Die Dreharbeiten laufen seit Montag (8. Mai) in Köln Mühlheim. Seitdem steht Eckart von Hirschhausen wieder vor der Kamera – und zwar für eine neue Staffel von „Wissen vor acht – Erde“. 20 neue Folgen sollen im Studio entstehen.

Dabei beschäftigt sich Hirschhausen mit verschiedensten Fragen rund um die Gesundheit des Planeten und der Menschen. Warum sind Hecken gut fürs Klima? Welche Rolle spielt Wasserdampf bei der Erderwärmung? Wieso werden mehr Moore gebraucht?

Das fasziniert Hirschhausen am Format

Fragen, auf die Hirschhausen kurz und knapp Antworten finden will. „Jede Woche für zwei Minuten vor der ‚Tagesschau‘ den Blick über den Tellerrand werfen zu dürfen zu den großen Fragen und Lösungen“, das sei das, was den 55-Jährigen so an diesem Format fasziniert. „Immer wieder erstaunlich, wie eng unsere menschliche Gesundheit verknüpft ist mit der von den Tieren und der Erde.“

Mehr News:

Seit mehr als einem Jahr gehört „Wissen vor acht – Erde“ übrigens schon ins Repertoire der Wissensformate der ARD. Die Sendung reiht sich damit bei anderen Formaten rund um Mensch, Natur und Zukunft ein. Die Formate laufen montags bis donnerstags jeweils um 19.45 Uhr. Die Sendung von Hirschhausen hat sich den Mittwoch geschnappt – und das wird wohl in Zukunft auch erstmal so bleiben.