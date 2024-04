„Wer weiß denn sowas?“: Unglaubliche Anfrage für Elton! DAS musste er dem ZDF ausschlagen

Seit 2015 begeistert die ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ die Zuschauer. Nicht zuletzt, weil das Publikum die Chance hat, das Preisgeld des Abends abzuräumen. Aber nur, wenn sie hinter dem siegreichen Duo Platz genommen haben.

In der Ausgabe am Freitag (12. April) überrascht Elton mit einer ganz bestimmten Aussage.

„Wer weiß denn sowas?“: Doppelte Schauspiel-Power

Bereits seit der ersten Staffel moderiert Fernseh-Star Kai Pflaume die ARD-Sendung für Jung und Alt. Diese Folge begrüßt er zwei prominente Gäste aus der gleichen Branche: „Praxis mit Meerblick“-Schauspielerin Tanja Wedhorn zum fröhlichen Wettraten auf ihre Kollegin Felicitas Woll. Die ist im April wieder in ihrer Rolle als Star-Journalistin in der „Herzkino“-Reihe „Neuer Wind im Alten Land“ zu sehen.

Entertainer Elton horcht bei dem Namen der ZDF-Sendung gleich mal auf: „Wo wird die Serie ausgestrahlt?“

„Im ZDF“, antworten ARD-Moderator Kai Pflaume und Schauspielerin Felicitas Woll wie aus der Pistole geschossen. Die Darstellerin der Familienserie ist von der plötzlichen Neugier des Teamkapitäns überrascht: „Möchtest du da mitspielen?“

ARD-Star Elton: Mit DIESER Anfrage hätte niemand gerechnet!

Prompt erwidert Elton: „Dafür habe ich mal eine Anfrage bekommen!“ Der ARD-Star hätte die Rolle eines Wachtmeisters übernehmen sollen. Doch aufgrund seiner zeitlichen und beruflichen Verpflichtungen bei dem TV-Klassiker „Wer weiß denn sowas?“ musste der Kult-Entertainer die Rolle ablehnen.

Schade – Elton wäre sicherlich eine fantastische Ergänzung für die ZDF-Sendung „Neuer Wind im Alten Land“ gewesen – zumal sein Moderations-Job beim Sender ProSieben nun vorbei ist (wir berichteten >>>).

Das Konzept der ARD-Show, das von Kai Pflaume moderiert wird, sieht so aus: In der Quizsendung stellen sich die beiden Rätselkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton gemeinsam mit zwei prominenten Stars spannenden Fragen, um sich ein Preisgeld zu erspielen. Das Besondere an dem Format: Der Betrag des Gewinner-Teams wird nach der Show aufgeteilt und ans Saal-Publikum verschenkt – allerdings nur an die Personen, die hinter dem siegreichen Duo Platz genommen haben.