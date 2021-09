ARD: Kein „Tatort“ am Sonntagabend – das steckt dahinter

Die Krimiserie „Tatort“ begeistert schon seit Jahrzehnten die deutschen TV-Zuschauer. Sonntags um 20.15 Uhr lösen unterschiedliche Kommissaren-Teams Mordfälle in der ARD. Aktuell ermitteln 22 Ermittler-Teams in 20 deutschen Städten, sowie in Wien und Zürich. Wir stellen euch die bekanntesten aktuellen Besetzungen vor.

Es ist der Klassiker am Sonntagabend: Der „Tatort“. Doch beim Blick ins TV-Programm dürften sich viele ARD-Zuschauer am Sonntag verwundert die Augen reiben.

Denn da gibt's am Sonntag (26. September) keinen „Tatort“. Warum? Das dürfte auf der Hand liegen.

„Tatort“ (ARD): Kein Krimi am Sonntagabend (26. September)

So findet am 26. September die Bundestagswahl in Deutschland statt, dementsprechend steht der TV-Abend in der ARD im Zeichen der Wahl.

-------------------

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1.100 „Tatort“-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

Die erfolgreichsten Tatorte stammen traditionell aus Köln und Münster

Derzeit ist der Tatort in der Sommerpause

In der Mediathek sind Wiederholungen abrufbar

------------------------

Statt „Tatort“ zeigt die ARD die „Berliner Runde mit den Parteivorsitzenden bzw. Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien“ sowie im Anschluss ein „Anne Will“-Spezial zur Wahl.

„Tatort“ (ARD): Kommenden Sonntag kommt ein neuer Kiel-„Tatort“

Doch die „Tatort“-Fans müssen sich keine Sorgen machen. Bereits am kommenden Sonntag kommt wieder wie gewohnt der Krimi um Viertel nach Acht.

Dann wird Kommissar Borowski in Kiel ermitteln. In „Borowski und der gute Mensch“ bekommt es Borowski (gespielt von Axel Milberg) wieder mit seinem Erzfeind Kai Korthals (gespielt von Lars Eidinger) zu tun. Dem gelingt der Ausbruch aus dem Gefängnis. Kann Borowski den Mörder stellen?

-----------

------------------

Zuletzt zeigte die ARD den neuen „Tatort“ aus Köln. Schon vor dem Film versprach Dietmar Bär eine „dicke, fette Überraschung“.