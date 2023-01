ARD baut Programm um: Sportfans müssen ganz genau hinschauen

Mit der Fußball-WM in Katar 2022 konnten ARD und ZDF ihr Publikum nur mäßig erreichen. Die Winter Weltmeisterschaft fand nur wenig Anklang bei den deutschen Fans. Anders sieht es jetzt bei der Handball-WM 2023 aus.

Bislang schlug sich das Team unter der Führung von Trainer Alfred Gislason gut und das Interesse an den Spielen des DHB-Teams ist den Einschaltquoten nach zu urteilen groß. Damit das auch so bleibt, ändert die ARD jetzt ihr Programm zugunsten der Sportfans.

ARD zeigt Deutschland gegen Argentinien

Normalerweise gehört der frühe Abend in der ARD den Promis und den Rätsel-Fans unter den Zuschauern. Ab 17.15 Uhr zeigt das Erste „Brisant“. Anschließend geht dann Kai Pflaume ab 18.00 Uhr mit „Wer weiß denn sowas?“ hier auf Sendung.

Am Donnerstag (19. Januar) verkürzt die ARD „Brisant“ jetzt um 15 Minuten und sendet ab 17.45 Uhr live aus Kattowitz, Polen. Um 18 Uhr ist dann Anwurf für das Spiel Deutschland gegen Argentinien. Hier geht es um nicht weniger als einen Sieg, wenn die deutsche Mannschaft ins Viertelfinale einziehen will.

ARD bringt Handball-WM zur Primetime

Wenige Tage später heißt es dann Deutschland gegen Norwegen. Es ist der Abschluss der Hauptrunde. Am Montag (23. Januar) spielt das Team von Alfred Gislason zur Primetime um 20.15 Uhr, direkt nach der „Tagesschau“.

Mehr News:

Bislang zeigten sich die Deutschen siegessicher. Beim Auftaktspiel gegen Katar siegte das DHB-Team 31:27 gegen den Wüstenstaat. Der Sieg gegen Serbien fiel mit 34:33 deutlich knapper aus. Algerien gegen Deutschland war dann wieder eindeutig – 37:21.

Ausgetragen werden die Spiele übrigens nicht nur in Polen, sondern auch in Schweden. Zu den Austragungsorten gehören unter anderem Kattowitz, Malmö, Stockholm, Göteborg, Danzig und Krakau. Experten zufolge, gehört Titelverteidiger Dänemark zu den Top-Favoriten der WM 2023. Für die Deutschen wäre es jetzt mal wieder an der Zeit – bei der WM im eigenen Land holten sie 2007 zum letzten Mal den Titel.