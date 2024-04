FC Bayern: Jetzt ist es offiziell! FCB schaut vor CL-Duell ganz genau nach Madrid

Ist es das beste Champions-League-Halbfinale seit einer Ewigkeit? Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund und der FC Bayern München gegen Real Madrid. Egal, wer das Endspiel erreicht, es könnte auch dort ein Spektakel geben.

Schon bei PSG gibt es vor dem erneuten Aufeinandertreffen mit dem BVB Aufregung, da der französische Meister zwischen den Duellen frei hat (hier mehr dazu). Nun gibt es eine fast ähnliche Situation auch bei Real Madrid. Der FC Bayern schaut ganz genau hin.

FC Bayern: Spiel vorverlegt

Vor dem Champions-League-Halbfinale gegen den FC Bayern hat der spanische Ligaverband den Königlichen einen großen Gefallen getan. Denn das Auswärtsspiel gegen Real Sociedad wurde um einen Tag vorgezogen, verkündete der Verband.

Lesetipp: Julian Nagelsmann: Paukenschlag! Bundestrainer verlängert – DFB löscht kurioses Video

Damit trifft Real Madrid am 33. Spieltag erst am Freitag, dem 26. April, um 21 Uhr auf den baskischen Klub. Ursprünglich sollte die Begegnung am Samstag, dem 27. April, um 21 Uhr ausgetragen werden.

Hätte der spanische Verband diese Änderung nicht vorgenommen, hätte der spanische Rekordmeister lediglich zwei komplett freie Tage in Vorbereitung auf das Hinspiel am 30. April in der Münchener Allianz-Arena.

FCB schaut ganz genau hin

Damit hat Real Madrid sowohl am 27. als auch am 28. April in Spanien Zeit, sich auf die Partie vorzubereiten. Womöglich wird der Rekordsieger der Champions League erst am 29. April nach München reisen und dort dann das Abschlusstraining in der Allianz-Arena absolvieren, ehe am nächsten Tag die Partie gegen den FC Bayern anstehen wird.

Und wie sieht es beim FCB aus? Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel spielt am 27. April gegen Eintracht Frankfurt. Die Meisterschaft ist nicht mehr möglich, da Bayer Leverkusen sich den Titel geschnappt hat. Bei den Madrilenen sieht es dagegen anders aus. In LaLiga ist noch nichts entschieden. Der FC Barcelona hat vor dem Clásico am Sonntag (21. April) acht Punkte Rückstand. Sieben Spiele werden noch absolviert.

Mehr Nachrichten für dich:

Für das Rückspiel am 8. Mai im Estadio Santiago Bernabeu haben beide Teams dann ebenfalls drei Tage frei. Somit wird keiner der beiden Top-Klubs einen all zu großen Vorteil haben.