Borussia Dortmund: Unfairer Nachteil für BVB? PSG lacht sich ins Fäustchen

Mittlerweile steht es fest: Am 1. und am 7. Mai trifft Borussia Dortmund auf Paris St. Germain. In den beiden Duellen geht es um nichts weniger als den Einzug ins Finale der Champions League. Wiederholt der BVB das Märchen von 2013?

Doch kaum stehen die Begegnung für die Runde der letzten Vier fest, gibt es Unruhe. Denn Paris St. Germain könnte Unterstützung aus der heimischen Liga bekommen. Droht Borussia Dortmund ein unfairer Nachteil?

Borussia Dortmund: Ausgeruhter Gegner?

Mit einem 4:2 fegte der BVB über Atletico Madrid hinweg. Die Madrilenen seien an der „Gelben Wand zerschellt“, schrieben spanische Medien. Die Dortmunder, für viele Beobachter in Europa das schwächste der Viertelfinal-Teams, schaffte es eine Runde weiter. Und dort kommt es jetzt zur Revanche der Gruppenphase.

Erneut stehen sich Paris St. Germain und Borussia Dortmund gegenüber. Nicht nur auf die spielerische Qualität kommt es an, sondern auch darauf, wie frisch die Teams nach der langen Saison noch sind. Und hier arbeitet die französische Ligue 1 an einem Vorteil für seinen Vertreter.

Zwischen Hin- und Rückspiel müsste PSG eigentlich bei OGC Nizza ran – eigentlich! Denn Medienberichten zufolge soll das Spiel verschoben werden. Laut „France Info“ will die Liga ihren Spielplan an den der noch in Europa verbliebenen Teams anpassen. Über die Änderung soll am Freitag (19. April) entschieden werden.

Verlegung als Nachteil für den BVB

Sollte die Verlegung beschlossen werden, könnte das ein eklatanter Nachteil für Borussia Dortmund sein. Denn so könnte sich Paris nach dem Hinspiel in Dortmund erholen und voll gestärkt ins Rückspiel eine Woche später gehen.

Borussia Dortmund hingegen kommt nicht drumherum, seine Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg auszutragen. Diese findet am 4. Mai statt – und damit nur wenige Tage vor dem Rückspiel in Paris.

Der Frische-Vorteil läge also eindeutig auf Seiten der Franzosen. Gerade, wenn es über 120 Minuten gehen sollte, könnte das entscheidend sein.