ARD muss irren Vagina-Beitrag löschen: „Vielleicht vorher Hirn einschalten“

Es klang wie ein schlechter Scherz: Ende März veröffentlichte der Instagramaccount „Mädelsabende“ („Mädelsabende“ gehört zu „Funk“, dem Online-Content-Netzwerk der ARD und des ZDF) einen Beitrag, in dem die Frage „Wann hast du das letzte Mal mit deiner Yoni gesprochen“ aufgeworfen wurde.

Dieser war mit der Zeichnung einer jungen Frau illustriert, die sich zu ihrem Schritt hinuntergebeugt hatte und ihrer Vagina die Worte „Liebe Yoni, du bist gut so, wie du bist“, zurief. Der Begriff Yoni sei Sanskrit und werde im Tantra genutzt, erklärte das ARD-Format dazu. Er bezeichne die Gesamtheit von Vagina, Vulva und Uterus und das würde übersetzt „heiliger Ort“ oder „Tempel“ bedeuten.

ARD muss irren Vagina-Beitrag löschen

Ein durchaus wunderlicher Post, der aber noch irrer wurde. So wurden auf einer zweiten Seite auch noch Sätze vorgeschlagen, die Frau ihrer Vagina sagen könne. Darunter unter anderem „Ich bin dankbar für unsere Verbindung“, „Danke für meine Orgasmen“ oder „Ich muss nicht immer Ja sagen“.

Es war ein Posting, für das das Format einiges an Spott ertragen musste, nun wurde der Beitrag gelöscht. In seiner Instagram-Story erklärt der „Mädelsabende“-Account den Grund für die Löschung. „Wir haben diesen Post gelöscht, da er nicht unseren journalistischen Standards entspricht“, heißt es dort. Und weiter: „Die Basis für den Post war eine Aussage von einer Sexual- und Tantra-Lehrerin. Diese konnten wir aber nicht wissenschaftlich belegen. Dementsprechend war der Post in der Form inhaltlich falsch.“

Häme im Netz ist groß

Das Team sei in den Kommentaren und per Nachricht auf diesen Missstand aufmerksam gemacht worden und habe die Kritik ernst genommen. Man bespreche nun intern, wie solche Fehler in Zukunft vermieden werden können.

Die Häme im Netz ist nun natürlich groß. „Blödsinn. Ich hatte gerade gestern noch eine lange Diskussion mit der Yoni meiner Freundin. Inhaltlich war alles richtig“, schreibt ein User bei Twitter. Und ein anderer rät: „Vielleicht vorher Hirn einschalten?“