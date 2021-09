ARD-Star Jana Schölermann ohne BH! Fans flippen aus: „Sooo schön“

Heiß, heißer Jana Schölermann. In ihrer Rolle als Jessica Stiehl fand Jana Schölermann in der ARD-Serie „Verbotene Liebe“ nie wirklich ihr großes Glück. Hinter der Kamera hat die ARD-Schauspielerin aber längst ihren Mr. Right gefunden.

Und zwar ihren Kollegen Prosieben-Moderator Thore Schölermann. Seit 2010 sind die beiden zusammen. Kennengelernt hatten sich die beiden ganz romantisch am Set der ARD-Vorabendserie.

ARD-Schauspielerin Jana Schölermann: „Vor ein paar Wochen ging es los mit einem leichten Kribbeln“

Jetzt erwartet das Paar ein Kind und Jana überrascht ihre Fans mit wunderschönen und sexy Fotos bei Instagram. Ganz ohne BH, lediglich mit einem Bikini-Höschen und einem Kimono bekleidet, steht die 34-jährige Münchnerin am Pool.

------------

Das ist ARD-Star Jana Schölermann:

Jana Schölermann wurde am 16. Mai 1987 in München geboren

Ihr Geburtsname ist Kilka

Ihre Karriere startete bereits im Alter von sechs Jahren in der ARD-Serie 'Happy Holiday'

Von 2010 bis 2014 spielte Jana die Rolle der Jessica Stiehl in der ARD-Soap 'Verbotene Liebe'

Im Frühjahr 2010 lernte sie Thore Schölermann kennen – der Moderator ist regelmäßig bei der Prosieben-Show „Taff” vor der Kamera zu sehen

Das Paar heiratete 2019

Jana und Thore erwarten ein Kind

------------------

Behutsam legt sie ihre Hände auf dem Bauch. Jana ist bereits in der 27. Schwangerschaftswoche.

---------------

Das ist die ARD:

ARD steht für A rbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen R undfunkanstalten der Bundesrepublik D eutschland

rbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen undfunkanstalten der Bundesrepublik eutschland Sie wurde 1950 gegründet

-------------

Zu dem Bild schreibt die Schauspielerin an ihr Kind gewandt: „Vor ein paar Wochen ging es los mit einem leichten Kribbeln wie ein Schmetterlingsschlag. Langsam wurde es stärker und regelmäßiger und jetzt kann ich dich Tag für Tag ganz deutlich in meinem Bauch spüren.“

+++Trauer um Star aus „Verbotene Liebe“ – Schauspielerin wurde nur 45 Jahre alt+++

ARD-Star Jana Schölermann: Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen

Wunderbare Worte und wunderbare Bilder, das finden auch die Fans des ARD-Stars. „Das ist jetzt in meinen Augen die schönste Zeit der Schwangerschaft. Die Zeit verfliegt so schnell. Genieße es in vollen Zügen. Du beziehungsweise ihr seht wunderschön aus“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und eine andere fügt an: „Sooo schön.“

---------------

Mehr Promi-News:

--------------

In einer Doku der ARD ging es zuletzt heiß her. Was war passiert?