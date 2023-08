ARD-Darsteller wird während Dreharbeiten deutlich: „Da stimmt irgendwas nicht“

Es ist wie ein Ausflug in eine andere Welt. Für einen Städter hat das Leben auf dem Land einen ganz besonderen Reiz. Raus aus dem hektischen Alltag, voller Autos. Stress und Lärm, hinein in eine ruhigere Parallelwelt. Dass es auf dem Land aber oftmals gar nicht viel entspannter zugeht als in der Großstadt, beweisen die ARD-„Hofgeschichten“.

Hier begleiten Kamerateams Landwirte, Fischer und Viehzüchter auf ihren Anlagen in ganz Deutschland. Einer, der in seiner täglichen Arbeit ebenfalls von der ARD begleitet wird, ist Landwirt Georg Mayerhofer aus Niederbayern.

Sorge bei den ARD-„Hofgeschichten“

Der Bauer züchtet Rinder, doch eines der Tiere macht ihm Sorgen. Was ist nur los? Zunächst einmal wirkte alles ganz normal. Gleich vier Kälbchen sind am Wochenende zur Welt gekommen, berichtet der Landwirt. Besonders spannend: Zwei Kühe haben Zwillinge bekommen, ein absolutes Novum auf dem Hof von Georg Mayerhofer.

Und nun muss sich der Niederbayer um die Versorgung der kleinen Rindviecher kümmern. Dazu gehört es auch, die Tiere zu wiegen, um herauszufinden, ob sie genügend trinken. Während bei drei Kälbern alles okay zu sein scheint, macht ihm aber eines Sorgen.

Die frischgeborenen Kälber müssen gewogen werden. Foto: Screenshot ARD

„Da stimmt irgendwas nicht“, wirkt Mayerhofer sichtlich besorgt, als er sich das Gewicht eines seiner Kälbchen anschaut. Doch was ist da los? „Das kann nicht sein. Jetzt müssen wir noch mal runter, weil irgendwas ist da passiert mit der Waage“, vermutet der Landwirt.

Fiebermessen bei der Kuh

Gesagt, getan. Also noch einmal von vorne. Die Probleme jedoch bleiben, die Waage streikt. Diese verdammte Technik. Doch zum Glück ist Georg Mayerhofer technisch begabt und bekommt sein Messgerät wieder hin. So ein Glück. Besonders als klar wird, dass das kleine Kälbchen top in Form ist.

Mehr Nachrichten:

Nun macht ihm jedoch eine Mutterkuh Sorgen. Die verliert nämlich noch ein bisschen Schleim, obwohl der Landwirt die Nachgeburt entsorgt hatte. Fiebermessen soll nun zeigen, wie es der Zwillingsmama geht. Doch das ist gar nicht mal so einfach, schließlich steht das Tier noch immer unter Stress. Dann geht es aber doch. Und Georg kann Entwarnung geben. Kein Fieber. So ein Glück.