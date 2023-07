ARD: Unfall während der Dreharbeiten – Praktikantin verunglückt

Der Bauernhof als Sehnsuchtsort. Wer hat als Kind nicht schon einmal Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Ein paar schöne Tage zwischen neugeborenen Ferkeln, riesigen Traktoren und dem Geruch von Mist und Dünger, der so gern als frische Landluft bezeichnet wird. Doch Bauernhof ist mehr als nur Ferienidyll. Bauernhof ist harte Arbeit. Ab und an auch gefährliche Arbeit, wie nun ein Vorfall während der Dreharbeiten zu den ARD-„Hofgeschichten“ zeigt.

Während der Dreharbeiten auf einem Hof im brandenburgischen Spreewald verunglückt eine Praktikantin des Hofes. Es folgen dramatische Szenen in der ARD. Doch was ist genau geschehen?

Praktikantin verunglückt bei Dreharbeiten zu den ARD-„Hofgeschichten“

Fiona Müller macht ein freiwilliges ökologisches Jahr auf dem Biobauernhof von Sebastian Kilka. Doch mitten in der morgendlichen Routine geschieht ein Unglück. „Fiona ist vom Dachboden abgeschmiert“, berichtet der sichtlich geschockte Landwirt. Sofort rief er den Notarzt. In der ländlichen Umgebung jedoch gar nicht so einfach. So musste die Besatzung des Rettungshubschraubers, der sich sofort auf den Weg gemacht hatte, erst einmal per Boot zum Biohof gelangen.

Sebastian Kilka und seine Frau Anja sind in Sorge um ihre Praktikantin. Foto: Screenshot ARD

Dort angelangt stellt sich heraus, dass Fiona zumindest ansprechbar ist. Wie schwer die junge Frau sich jedoch verletzt hat, ist unklar. Sie muss ins Krankenhaus nach Cottbus. Dass Fiona per Heli dorthin geflogen wird, ist im Spreewald nicht ungewöhnlich, heißt es in der ARD. Schließlich könnte beim Übersetzen mit dem Boot wichtige Zeit verloren gehen.

Arbeit muss weitergehen

Der Schock sitzt bei Sebastian Kilka dennoch tief. „Jetzt müssen wir uns erst einmal neu sortieren. Ich werde die angebrochenen Sachen jetzt erst einmal fertig machen, und dann muss ich erst einmal die Rinder weiter füttern. Die sind noch nicht versorgt“, so der Bauer.

Ja, der Hof muss trotz des Unglückes weiter versorgt werden. Rinder verstehen den Ernst der Lage schließlich nur schwerlich. Wie es Fiona nach ihrem Unfall geht, ist bislang unklar.