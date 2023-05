ARD: Carolin Kebekus bricht Maus-Show ab – „Ich kann das nicht“

Viel zu lernen gab es am Samstagabend (20. Mai 2023) in der ARD. Da stand nämlich eine neue Ausgabe der Prime-Time-Show „Frag doch mal die Maus“ an. Und wenn „Sportschau“-Moderatorin Esther Sedlaczek schon die Show übernimmt, dann darf natürlich auch König Fußball in der Sendung nicht fehlen.

Und es wurde, zugegebenermaßen, schräg bei „Frag doch mal die Maus“. So mussten die Quizgäste, in diesem Fall „Bares für Rares“-Star Horst Lichter, Sänger Nico Santos, Komiker Michael Kesser und Schauspielerin Nilam Farooq erkennen, welche Vereinshymne denn von Sänger Mark Forster und Komikerin Carolin Kebekus gesungen wurde.

Eklat bei „Frag doch mal die Maus“

Das klappte auch zunächst ganz gut, bis die Hymne von Borussia Mönchengladbach dran war. Die sollte eigentlich Carolin Kebekus singen, die flammende Verehrerin des 1. FC Köln konnte und wollte es jedoch nicht übers Herz bringen, dieses Lied zu singen. Schließlich pflegen Köln und Gladbach nicht gerade die engste Fanfreundschaft. Eher im Gegenteil.

„Das kann ich nicht singen“, brach die Komikerin schon nach wenigen Momenten ab. „Mark, du musst“, gab sie das Lied an ihren sichtlich verdutzten Sangeskollegen ab und rief noch mal laut und deutlich für alle im Studio und an den Bildschirmen: „Ich kann das nicht singen.“

ARD-Zuschauer deutlich: „Bin verstört“

Eine Aktion, die nicht bei allen Zuschauern auf vollstes Verständnis traf. „Wenn die Carolin Kebekus so unfair ist, und eine Hymne vorsätzlich nicht singt und damit das andere Team benachteiligt, gehört der Punkt nicht an ihr Team. Sie hat bei mir damit massiv an Ansehen verloren“, schreibt ein ARD-Zuschauer bei Twitter. Und ein anderer ergänzt: „Ich bin verstört, weil ich Mark Forster soeben meine Vereinshymne schief habe singen hören. Dachte, der könnte singen.“

Und auch bei den Promis kam die Aktion nicht gut an. „Ich war raus, ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum du nicht singen willst. Ich kapiere das gar nicht", war Michael Kessler sichtlich sauer. Ja, allzu viel mit Fußball hat er wohl nicht am Hut.