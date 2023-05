„Immer wieder sonntags“ (ARD): Bauchtaschen-Mann stürmt die Bühne

Erst „Fernsehgarten“ und jetzt auch noch „Immer wieder sonntags“. Vanessa Mai lässt derzeit keine Möglichkeit aus, um ihr neues, altes Projekt „Wolkenfrei“ zu promoten. Am Sonntag (21. Mai 2023) präsentierte die 31-Jährige bei Stefan Mross ihren Song „Hotel Tropicana“ und sorgte unabsichtlich für einen kleinen Zwischenfall in der ARD-Show.

So stürmte plötzlich ein Mann mit Bauchtasche mitten in der Performance auf die „Immer wieder sonntags“-Bühne und überreichte der sichtlich verdutzten Sängerin eine in Plastik eingepackte Rose. Doch Vanessa Mai nahm es professionell, bedankte sich artig mit einem Küsschen auf die Wange bei dem Fan.

„Was hast du für ein Publikum? Das ist ja der Wahnsinn“, rief sie dann im Anschluss an ihren Auftritt noch ARD-Moderator Stefan Mross zu. „Das beste der Welt“, antwortete der ganz bescheiden.

Vanessa Mai bekam Besuch bei „Immer wieder sonntags“. Foto: Screenshot ARD

Und auch die Zugabe von Vanessa Mai verlief nicht ganz ohne Zwischenfall. Beim Song „Uns gehört die Welt“ stürmte zwar nicht noch mal der „Bauchtaschen-Mann“ auf die Bühne, dafür nutzte ein kleiner Fan die Chance. Das kleine Mädchen hatte extra ein Shirt mit einem großen Herz und der Aufschrift Vanessa angezogen, durfte die Sängerin kurz umarmen.

Vanessa Mai bekommt unerwarteten Besuch

Als Vanessa Mai dann wieder zurück in die Mitte der Bühne gehen wollte, schien die Kleine aber noch nicht genug zu haben. Sie ging einfach mit und durfte dann sogar noch kurz mit ihrem Idol im Scheinwerferlicht baden. Ja, Vanessa Mai ist einfach eine Künstlerin, die die Nähe zu ihren Fans sucht.

