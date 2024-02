ARD ändert Programm: Traurige Nachricht betrifft auch ESC-Fans

Wegen aktueller Ereignisse stellt die ARD am Freitag ( 16. Februar 2024) kurzfristig das Programm um. Nach der Tagesschau um 20.15 Uhr sendet DAS ERSTE einen etwa 15-minütigen „Brennpunkt“ zum Tod des russischen Kremlgegners Alexej Nawalny.

Betroffen von dieser Zeitverschiebung sind die ein Spielfilm, außerdem hat der „Brennpunkt“Auswirkungen auf eine Liveshow, der viele Fans sehnsüchtig entgegenfiebern.

ESC-Vorentscheid in Berlin verschoben

Der ESC-Vorentscheid „Das deutsche Finale 2024“ startet wegen dieser kurzfristigen Programmänderung erst um 22.20 Uhr statt wie bisher geplant um 22.05 Uhr. Das hat die Pressestelle des NDR am Freitagnachmittag bekanntgegeben. Warum DAS ERSTE den ESC-Vorentscheid mit Barbara Schöneberger nicht ohnehin auf die Primetime gesetzt hat, erscheint vielen TV-Experten schon lange fragwürdig. Auch ohne den „Brennpunkt“ aus wichtigem Anlass wird das Live Event für alle Musikfreunde und ESC-Fans zu seinem sehr späten Vergnügen.

Scheinbar erwartet die ARD von der Komödie „Ich will mein Glück zurück“ bessere Quoten. Dabei passt der Filmtitel eigentlich perfekt als Motto für den Vorentscheid. Drei mal ein 25. und einmal ein 26. Platz sprangen seit 2019 für Deutschland beim Finale heraus. Enttäuschend.

Conchita Wurst, Mary Roos und Florian Silbereisen zu Gast

Neun Acts bewerben sich für das Ticket nach Malmö. Als Stargäste begrüßt Barbara Schöneberger die Vorjahresteilnehmer Lord of The Lost, den queeren Entertainer Riccardo Simonetti, Schlagerstar Florian Silbereisen, Sängerin Alli Neumann sowie die „Ich will zum ESC!“-Coaches Conchita Wurst und Rea Garvey. Außerdem zu Gast ist ESC-Legende Mary Roos.

Die Schlager-Ikone war bei vielen Vorentscheiden dabei und vertrat Deutschland 1972 („Nur die Liebe lässt uns leben) und 1984 („Aufrecht geh’n) beim „Grand Prix D’Eurovision de la Chanson“. So wurde der ESC früher genannt. Dem Eurovision Song Contest blieb sie immer verbunden. 2010 und 2013 und 2018 war sie Teil der deutschen Fachjury, 2018 in Lissabon sogar Jury-Vorsitzende.

Der ESC findet vom 7. bis 11. Mai 2024 in Malmö statt. Deutschland ist neben Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien und Gastgeber Schweden automatisch für das Finale am Samstag, den 11. Mai 2024 qualifiziert.