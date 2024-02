Der Countdown läuft: Am Freitag (16. Februar 2024) wird Schlagersängerin Marie Reim ihren Titel „Naiv“ live im ARD-Fernsehen präsentieren. Mit dem Lied will sie Deutschland beim Eurovision Song Contest in Malmö vertreten.

Ob Schlager beim ESC-Vorentscheid eine Chance hat, entscheiden zu gleichen Teilen eine internationale Fachjury und die Zuschauer per Tele- und Onlinevoting. In einem exklusiven Interview mit Schlager.de hat die Tochter von Matthias Reim einige private Details aus ihrem Leben verraten.

Marie Reim: In Mamas Kleid zum ESC?

Die Teilnahme am Vorentscheid war allein Maries Idee, aber der Papa und natürlich auch ihre Mutter Michelle, die 2001 für Deutschland beim ESC antrat, drücken ihr fest die Daumen. Die Chancen für die 23-Jährige stehen gar nicht schlecht, die ersten Probenbilder wurden bereits veröffentlicht und kommen bei Schlagerfans gut an.

Das liegt nicht zuletzt an ihrem Outfit. Als Hommage an ihre Mutter hat Marie Reim sich das erdbeerrote Kleid, das ihre Mutter beim Eurovision Song Contest auf der Bühne trug, umarbeiten lassen. Ein transparentes Spitzenkleid in erdbeerrot. Vor 23 Jahren belegte Michelle mit der emotionalen Ballade „Wer Liebe lebt“ den achten Platz. Ein Ergebnis, von dem viele ESC-Fans träumen würden. Die letzten Jahre schnitt Deutschland beim größten TV-Musikwettbewerb der Welt extrem schlecht ab.

Matthias Reim: „Leck mich am Arsch, bist du gut!“

Unterstützung und emotionaler Support ist Marie Reim sehr wichtig. Besonders mit Papa Matthias steht sie in engem Austausch, was ihre Musik angeht. Er nimmt dabei kein Blatt vor den Mund: „Leck mich am Arsch, du bist so gut, von dir sollten sich alle in Acht nehmen!“, hat er erst neulich zu ihr gesagt.

Aber nicht nur ihre Eltern geben der Interpretin Kraft. Da gibt es noch jemand ganz besonderen, der fast immer an ihrer Seite ist und ihr viel Liebe schenkt. Um wen es sich genau handelt, liest du exklusiv auf Schlager.de.