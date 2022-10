RTL-Star Frauke Ludowig: Diese Moderation sollte sie bitter bereuen – „Unverschämt“

Bei RTL gilt Frauke Ludowig als Promi-Expertin und ist auch über ihre Show „Exclusiv – das Starmagazin“ hinweg für ihre Nähe zu den Schönen und Reichen bekannt. Die Moderatorin steht bereits seit 1994 für die RTL-Show vor der Kamera und hatte schon diverse Promis im Programm.

Dabei zählt für Frauke Ludowig immer eins: Professionalität. Daran mangelte es der Moderatorin noch nie – oder doch? Bei einer Moderation trat die RTL-Bekanntheit ordentlich ins Fettnäpfchen und sorgt damit noch Jahre später für Schlagzeilen.

RTL-Star Frauke Ludowig begeht schweren Fehler im TV

20 Jahre ist es her, da moderierte Frauke Ludowig Mary Roos an. Die Schlagersängerin war ein beliebter TV-Gast und begeisterte ihre Fans. Als sie dann ihr Show-Aus bekannt gab, waren ihre Kolleginnen und Kollegen entsetzt. Als Hommage an ihre 60 Jahre Bühnen-Karriere überraschte Florian Silbereisen sie dann bei ihrem Auftritt in der MDR-Talkshow „Riverboat“ und bedankte sich bei der Sängerin für ihre vielen Jahre im Rampenlicht.

Als von Karriere-Aus noch längst keine Rede war, erlaubte sich Frauke Ludowig vor laufender RTL-Kamera einen Patzer, den die Sängerin einfach nicht vergessen konnte. Ludowig moderierte Mary Roos als „Schlager-Oma“ an und brachte sie damit auf 180.

RTL-Star Frauke Ludowig kassiert heftige Kritik

In einem Interview wurde Mary Roos jetzt noch einmal auf den unschönen Zwischenfall angesprochen. Damals war sie „knapp 50 Jahre alt“. Ihr Sohn gerade einmal 13 Jahre jung und demnach noch weit entfernt davon, mit eigenen Kindern die Sängerin zur Großmutter zu machen.

Hier gibt’s mehr RTL-News: RTL-Star Motsi Mabuse: Kurz vor „Let’s Dance“-Tour – DAS sagt sie zu ihrem Show-Aus

Kein Wunder also, dass Mary Roos stinksauer war, als sie von Ludowigs Anmoderation erfuhr. „Das fand ich unverschämt von Frau Ludowig“, sagte sie gegenüber „T-Online„.

Das Gesagte einfach ignorieren, konnte Roos nicht, also handelte sie. „Wenn es einen Konflikt gibt, dann muss ich diesen sofort aus der Welt schaffen.“ Die Sängerin griff kurzerhand zum Hörer und rief Frauke Ludowig an. „Die Geschichte hat mich Jahrzehnte beschäftigt“, so Roos. Wie die „Abendzeitung“ berichtet, soll sich die Moderatorin nicht mehr an den Vorfall erinnern. Stattdessen zeigt sie sich lösungsorientiert und sagt: Mary Roos dürfe sie im Gegenzug „als Einzige in Deutschland ‚Moderations-Omi‘ nennen.“