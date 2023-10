Anne Will: Kein Talk am Sonntag – an diesem Tag wird die Sendung wieder ausgestrahlt

Für viele deutsche TV-Zuschauer gehören bestimmte Sendungen zum Ritual in der Woche. So schalten Millionen jeden Sonntagabend in den ARD-„Tatort“, um verschiedenen Ermittlerteams bei der Verbrecherjagd und Spurensuche über die Schulter zu schauen.

Und auch danach zählt der Talk bei „Anne Will“ wohl zur Sonntagabend-Routine. Doch diesen Sonntag (29. Oktober) schauen die Zuschauer in die Röhre, sowohl beim „Tatort“ (die Gründe erfährst du hier) als auch bei „Anne Will“. Das steckt hinter dem Ausfall.

Anne Will: Der Grund für den Ausfall

Erst letzte Woche diskutierte Talkmasterin Anne Will in ihrer gleichnamigen ARD-Sendung mit ihren Gästen die Frage „Neuer Krieg in Nahost – Gibt es noch einen Ausweg?„. Doch diesen Sonntag werden keine Gäste im Studio neben Will Platz nehmen.

Der Hintergrund hierfür liegt in der Programmgestaltung. Auf Nachfrage der „Südwest Presse“ erklärte der NDR, dass die zuständige Produktionsfirma Will Media jedes Jahr mit einer festgelegten Anzahl von Sendungen beauftragt wird. „Die Sendetermine werden vorab festgelegt und – unter Berücksichtigung von TV-Großereignissen wie Olympia oder WM oder allgemeinen Ferien- und Reisezeiten – sinnvoll über das Jahr verteilt“, hieß es von Seiten eines Sender-Sprechers.

Für diesen Sonntag sei also keine Sendung geplant. Anstelle von „Anne Will“ zeigt die ARD dann eine neue Folge der Spielfilmreihe „Kommissar Van der Valk“.

Dann flimmert „Anne Will“ wieder im TV

Neue Gäste und weitere Diskussions-Themen gibt es auch erst am 12. November 2023 wieder. Da die Sendung auch nächsten Sonntag (5. November) ausfällt, wird die nächste Ausgabe von „Anne Will“ erst in zwei Wochen in der ARD ausgestrahlt.

Mehr zum Thema:

Seit 2007 moderiert Will nun schon ihren Polit-Talk im Ersten – doch am Ende des Jahres ist damit Schluss. Die beliebte Moderatorin hat beschlossen, ihren Vertrag nicht zu verlängern, aber das heißt noch lange nicht, dass sie der ARD den Rücken kehrt. Wie ihre Zukunft beim Sender konkret aussieht, bleibt vorerst im Dunkeln.

Ihre Nachfolgerin allerdings steht bereits fest: Caren Miosga wird den begehrten Sendeplatz am Sonntag nach dem „Tatort“ übernehmen. Eine fast schicksalhafte Wendung, denn Miosga hatte zuvor schon die Moderation der „Tagesthemen“ von Anne Will übernommen.