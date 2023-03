Anna-Carina Woitschack geht wichtigen Schritt – „Ich hab’s getan“

Die letzten Monate waren nicht leicht für Anna-Carina Woitschack. Das Ende ihrer Ehe mit Schlagersänger Stefan Mross sorgte für Schlagzeilen. Immerhin galten die beiden lange als Traumpaar. Nachdem die beiden immer wieder aufkommende Gerüchte dementiert hatten, machten sie 2022 dann doch ihr Liebes-Aus öffentlich.

Mittlerweile sind beide wieder vergeben und Anna-Carina Woitschack schwebt mit ihrem neuen Freund auf Wolke sieben. Ihr altes Leben scheint sie hinter sich gelassen zu haben. Den Neuanfang besiegelte sie jetzt mit einem für sie wichtigen Schritt.

Anna-Carina Woitschack lässt sich Tattoo stechen

„Heute ist ein besonderer Tag. Ich werde mir heute ein Tattoo machen lassen“, klärt sie ihre Fans am Dienstag (28. März) auf ihrem Instagram-Kanal auf. Es ist nicht die erste Verzierung auf ihrem Körper, die sie sich machen lässt. Die Sängerin hat bereits fünf Tattoos. Jetzt soll ein weiteres dazu kommen.

Was genau es werden wird, will die ehemalige DSDS-Kandidatin zunächst nicht verraten, sagt aber: „Ein Satz, der mir sehr viel bedeutet und der auf jeden Fall auch absolut in meine letzten Monate passt und der auch so ein bisschen mich im Leben immer schon geleitet hat.“

Fans sind begeistert von Tattoo-Idee

In Top und Jeans und mit Kappe auf dem Kopf geht’s dann zum Tätowierer. Hier legt sich die Sängerin unter die Nadel wie ein anschließend auf Instagram veröffentlichtes Video von der Aktion zeigt.

Dazu schreibt sie: „Ich hab’s getan. Schon länger wollte ich mir diesen Schriftzug auf meiner Haut verewigen lassen. Heute war es soweit.“ Auf ihrem Oberarm steht jetzt: „Never a failure, always a lesson“ (zu Deutsch: Niemals ein Fehler, immer eine Lektion).

Mehr News:

Es klingt wie eine deutliche Nachricht an sich selbst. Und eine Erinnerung daran, dass die Vergangenheit kein Fehltritt war. Ihre Fans sind jedenfalls ganz begeistert von dem neuen Tattoo, wie die Kommentare unter dem Video zeigen.

„So schön geworden. Liebe solche Art von Schriftzug und diese Worte sind so passend“

„Sieht klasse aus“

„So schön und so wahr“

Ein neues Tattoo für einen neuen Lebensabschnitt. Eine Idee, die auch einem Fan von Anna-Carina gut gefällt. „Ich will mir auch ein Tattoo stechen lassen, wenn meine Scheidung durch ist“, heißt es in einem Kommentar. Und die Sängerin antwortet – mit einem Flammen-Emoji. Sieht aus, als stände auch ihr neuer Körperschmuck in Verbindung mit dem Loslassen ihrer alten Liebe.