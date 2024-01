Anna-Carina Woitschack teilt riskante Bilder aus ihrem Traumurlaub – „Hätte voll Angst“

Sie ist ein heller Stern am Schlagerhimmel und begeistert Musikfans mit ihrer sympathischen Art. In der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ belegte sie im Jahr 2011 den achten Platz, ein Jahr später veröffentlichte die Musikerin ihr erstes Album.

Seitdem geht es karrieretechnisch für Woitschack steil bergauf, es folgten Hit-Singles wie „Einmal unendlich“, „Mach das nochmal mit mir“ und „Tag 1“. Auch auf ihrem Instagram-Profil nimmt die Musikerin ihre 120.000 Follower mit durch ihren Alltag. Momentan verbringt Woitschack sonnige Tage in Thailand und teilt Eindrücke von ihrem Traumurlaub mit ihren Fans. Doch eine Sache bereitet ihren Followern nun Sorgen.

Anna-Carina Woitschack wagt sich hoch hinaus

Anna-Carina Woitschack verbringt die ersten Tage des neuen Jahres an den Traumstränden Thailands. Mit ihren Followern teilt die Schlagersängerin Videos davon, wie sie elegant den Strand entlang spaziert und Wasser aus frischen Kokosnüssen schlürft. Das neuste Instagram-Reel der Musikerin zeigt eine Erkundungstour, die Woitschack unternimmt, um die lokalen Sehenswürdigkeiten zu bewundern. Auf einem Roller ging es schließlich weiter, der Schlagerstar gesteht: „Ich muss sagen, ich hatte am Anfang echt Angst, aber mittlerweile liebe ich es total.“ Eine gute Figur macht Woitschack auf dem Fahrzeug allemal.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Als nächstes begibt sich Woitschack zum sogenannten „Overlap Stone“, einem der schönsten Aussichtspunkte von Koh Samui. Auf einem Steg in furchteinflößender Höhe posiert die Sängerin für die Kamera. Anschließend läuft Woitschack am Rande des Felsens entlang – und das direkt am Abhang einer Klippe! Der Schlagerstar genießt die Aussicht in vollen Zügen und das obwohl es vor ihren Füßen direkt steil bergab geht. Der „DSDS“-Star scheint keine Höhenangst zu haben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sorgenvolle Worte von den Fans

Die Fangemeinde von Anna-Carina Woitschack freut sich über die sonnigen Fotos, die ihr Idol täglich auf seinem Instagram-Profil teilt. Doch die neusten Kletterabenteuer des Schlagerstars versetzen einige ihrer Anhänger in große Sorge. Ein Follower kommentiert das Video der Sängerin mit den Worten: „Ich würde bei manchen eurer Kletteraktionen die mega Panik bekommen. Hätte voll Angst da oben runterzufallen so ohne Geländer“ und ein weiterer Fan gibt zu Bedenken: „Das sieht aber gefährlich aus!“ Die neusten Bilder der Musikerin zeigen jedoch glücklicherweise, dass sie den Kletterausflug unbeschadet überstanden hat.

Mehr Nachrichten:

In wenigen Tagen wird Anna-Carina Woitschack sicherlich braun gebrannt und voller Energie nach Deutschland zurückkehren. Für ihre Fans hält der Schlagerstar im neuen Jahr garantiert die ein oder andere Überraschung bereit.