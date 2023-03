Stefan Mross: Mann belästigt ihn – dann gingen dem Schlagerstar die Pferde durch

Es gab eine Zeit, da machte Schlagerstar Stefan Mross vor allem mit seiner ARD-Show „Immer wieder sonntags“ Schlagzeilen. Mit dem Ehe-Aus zu Schlagerkollegin Anna-Carina Woitschack stand plötzlich das Liebesleben des Sängers im Vordergrund, dann wurde seine neue Liebe öffentlich und plötzlich drehte sich alles nur noch um seine neue Freundin und ihre ehemalige Freundschaft zu Mross‘ Ex-Frau.

Das eine Drama ist gerade erst verdaut, da steht das nächste schon wieder im Raum. Diesmal geht es um Belästigung und einen wütenden Stefan Mross.

Stefan Mross erzählt von Beleidigungen

Es geht um einen Vorfall, der sich in der Vergangenheit ereignet hat und jetzt in Details ans Licht gekommen ist. Wie „Bild“ von dem Schlagerstar erfahren hat, wurde Stefan Mross in einem Leipziger Hotel, einen Tag vor einem seiner Auftritte, von einem Mann unerwartet angegangen.

„Ich wollte noch was essen, setzte mich ins Restaurant. Da kam ein junger Typ auf mich zu, höchstens 25 Jahre alt“, erzählt er. Der Unbekannte habe ihn umgehend angefangen zu beleidigen und soll dabei Begrifflichkeiten wie „Schlagerfuzzi“, oder „Playback-Künstler“ gewählt haben.

Stefan Mross kassiert Strafbefehl

Als Stefan Mross dann das Restaurant verließ und auf sein Zimmer gehen wollte, soll der Mann ihm gefolgt sein. Mittlerweile war es laut Mross bereits 1.30 Uhr.

„Das fand ich nicht ungefährlich, schließlich war ich allein und hatte keine Ahnung, was der Typ von mir wollte“, so Mross. Doch die Beleidigungen hörten nicht auf. Irgendwann hatte der Sänger die Nase gestrichen voll und packte den Mann am Kragen. Der reagierte prompt und alarmierte die Polizei. Dort behauptete er, Mross hätte ihn geschlagen. Doch laut Stefan Mross sei das nicht der Fall gewesen.

Heute sagt Mross über den Vorfall: „Die Wahrscheinlichkeit, dass ich so etwas mache, ist gleich null. Aber der Typ ging mir gehörig auf die Nerven. Mit mir sind einfach die Pferde durchgegangen. Darauf bin ich nicht stolz.“

Der Vorfall hat ein Nachspiel. Denn das Amtsgericht Leipzig hat einen Strafbefehl gegen den Schlagerstar erlassen.