Stefan Mross: Ex Anna-Carina in Angst – jetzt bricht sie ihr Schweigen

Mittlerweile scheint im Trennungs-Drama zwischen Stefan Mross und seiner Ex Anna-Carina Woitschack ein wenig Ruhe eingekehrt zu sein. Nachdem das einstige Schlager-Traumpaar das Ende der Beziehung öffentlich gemacht hat, wurde unter den Fans wild spekuliert und auch getratscht.

Kurz nachdem sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack dazu entschieden haben, getrennte Wege zu gehen, macht die Schlagersängerin ihre neue Beziehung öffentlich. Heute ist sie mit ihrem Freund Daniel zusammen und scheint nach außen hin überglücklich. Doch ein Vorfall aus der jüngsten Vergangenheit dürfte ihre gute Laune mächtig getrübt haben.

Stefan Mross: Ex Anna-Carina wird übel beleidigt

Neulich wurde die ehemalige DSDS-Kandidatin nämlich heftig von dem niedersächsischen Kabarettisten Christian Keltermann angegangen (wie Der Westen berichtete). Er soll sie dabei öffentlich als „Schlagermatratze“ beleidigt haben, woraufhin die Schlagersängerin sofort rechtliche Schritte einleitet.

Nachdem sie sich in letzter Zeit ziemlich bedeckt zu dem Thema hielt, bezieht sie jetzt in einem Video auf Instagram erstmalig Stellung zu genau diesem Vorfall. In der Beschreibung steht: „Eigentlich wollte ich diesem Thema gar nicht diese große Aufmerksamkeit geben. Da verschiedene Medien aber so umfangreich berichten, möchte ich auch ein paar persönliche Worte dazu sagen. Ich habe kein Problem damit wenn mich oder meine Musik jemand nicht mag und habe mir in den letzten Jahren auch ein dickes Fell angelegt, was Beleidigungen oder Unwahrheiten über meine Person angeht.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Stefan Mross: Ex Anna-Carina spricht über Hass im Netz

Wie sehr dieser Vorfall sie dennoch belastet, wird klar, wenn man sich das Video anschaut. Dort sagt die 30-Jährige jetzt: „Mich hat das die letzten Tage beschäftigt. Ich wache nachts auf, verspüre Ängste, weil ich nicht weiß, wie weit Hass im Netz geht.“ Weiter erzählt Anna-Carina: „Das sind alles Menschen, die mich nicht kennen, die mir persönlich nie begegnet sind. Das tut weh, das ist echt verletzend. Man darf nie vergessen: Auch wenn ich auf der Bühne stehe, bestehe ich nicht nur aus der Anna-Carina auf der Bühne, sondern es gibt ganz normal Anna, die ihr Leben führt.“

Mehr News:

Neulich erntete Anna-Carina für DIESE freizügigen Fotos einige negative Kommentare. Anscheinend ist das zu viel des Guten für manche ihrer Fans.