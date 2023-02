Stefan Mross: Widerliche Attacke auf Ex-Partnerin Anna-Carina – nun zieht sie vor Gericht

Das Liebes-Aus von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack hat die Schlagerbranche erschüttert. Im vergangenen November geben die beiden Musiker nach sechs Jahren Beziehung (zwei Jahre davon verheiratet) ihre Trennung bekannt. Wie so oft geht auch hier die Frau als vermeintliche Verliererin hervor.

Nach der Trennung von Stefan Mross hagelt es böse Kritik für Anna-Carina Woitschack. Während ihre Solo-Karriere zwar Fahrt aufnimmt und sie auch schon einen neuen Mann an ihrer Seite präsentiert, erreichen die Schlagersängerin beleidigende Nachrichten. So mancher Kommentar geht dabei sogar unter die Gürtellinie.

Stefan Mross‘ Noch-Ehefrau Anna-Carina wird öffentlich beschimpft

Zunächst geben Stefan Mross und seine Noch-Ehefrau Anna-Carina an, im Guten auseinanderzugehen. Als sie aufgrund ihres gemeinsamen Trennungsstatements, das sie offenbar von RTL-Moderatorin Nazan Eckes kopiert haben, in die Kritik geraten, wendet sich das Blatt. Der „Immer wieder sonntags“-Moderator scheut sich nicht davor, seine Ex-Freundin bloßzustellen (Mehr dazu hier).

Und auch Außenstehende ergötzen sich an der Schlammschlacht. So soll der niedersächsische Kabarettist Christian Keltermann Anna-Carina Woitschack sowohl auf der Bühne als auch in den sozialen Medien als „Schlagermatratze“ bezeichnet haben. Eine widerliche Attacke auf die 30-Jährige, die sofort rechtliche Schritte eingeleitet hat. Eine Unterlassungserklärung habe der Komiker aber nicht abgeben wollen. Am 21. Februar sollen Keltermann und die Ex von Stefan Mross deshalb vor dem Landgericht Hannover aufeinandertreffen.

Ex-Partnerin von Stefan Mross hatte erst drei öffentliche Beziehungen

Gegenüber „Bild“ erklärt Anna-Carina, dass sie durchaus mit Kritik und negativen Kommentaren umgehen könne. „In diesem Fall waren die Beleidigungen aber so schlimm, dass ich den Vorgang an meinen Anwalt abgegeben habe“, so die Musikerin. Keltermann behauptet, dass sich die Ex-DSDS-Kandidatin an jedem ihrer bisherigen Partner hochziehe, um durch sie bekannter und erfolgreicher als Sängerin zu werden. Bisher ist die Liste ihrer Liebschaften jedoch überschaubar.

Von 2011 bis 2014 ist Anna-Carina Woitschack mit Marco Lombardi, dem Bruder von DSDS-Star Pietro Lombardi, liiert. Ende 2016 kommt sie mit Stefan Mross zusammen. Aktuell geht sie mit Daniel B., einem Key-Account-Manager aus der Versicherungsbranche, durchs Leben. Ob er sie auch beim Gerichtstermin in Hannover unterstützen wird? Höchstwahrscheinlich. Der Österreicher habe ihr bereits „in der schwersten Zeit meines Lebens“ beigestanden, erzählt sie im RTL-Interview.

Kabarettist Christian Keltermann hält dennoch an seinen Worten fest. Gegenüber „Bild“ beteuert er: „Ich kenne Anna-Carina seit vielen Jahren und habe mitverfolgt, mit wem sie zusammen war. Mit jedem Mann ist sie eine Stufe höher auf der Karriereleiter gestiegen. Auch Stefan Mross war für sie nur so lange interessant, wie er sie weitergebracht hat.“ Er sei sich zudem sicher, dass seine Aussage von der „Satire-Freiheit“ gedeckt sei.