Anna-Carina Woitschack bekommt intime Frage: Ihre Antwort sagt alles

Turbulente Wochen liegen hinter Anna-Carina Woitschack. Die Schlagersängerin und ihr Ex Stefan Mross haben im November 2022 ihre Trennung bekannt gegeben. Nachdem beide ein öffentliches Statement veröffentlicht haben, wurde aber schnell klar, dass es eine friedliche Angelegenheit ist.

Zwar ist das Aus zwischen Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross jetzt ein paar Tage her, doch es wird einfach nicht ruhig um die Moderatorin. Nachdem es so viele Schlagzeilen um ihr Privatleben gab, möchte die 30-Jährige jetzt mit neuer Musik für Gesprächsstoff sorgen.

Anna-Carina Woitschack verarbeitet Gefühle in neuem Lied

Mittlerweile hat die Schlagersängerin einen neuen Mann an ihrer Seite. Zwar zeigt sie sich nur selten mit dem österreichischen Manager Daniel Boehm, doch Anna-Carina Woitschack betont immer wieder, wie glücklich sie ist.

In einem Interview im SWR spricht die 30-Jährige nicht nur über ihre neue Single „Das Beste“, sondern spricht auch offen über die Probleme der letzten Zeit. Diese würde sie in ihren Lieder verarbeiten, wie sie erzählt. Auf die Frage des Moderators, wen sie denn mit den Zeilen „Denn am Ende bist du das Beste, das Beste für mich“ meinen würde, hat sei eine eindeutige Antwort.

Anna-Carina Woitschack: Reaktion spricht Bände

Schmunzelnd und sichtlich verlegen antwortet die ehemalige DSDS-Kandidatin: „An ganz viele Menschen, die für mich das Beste darstellen. Meine Fans, Familie und Freunde und an die Lieb. Eben alles, was zum Besten dazugehört.“

Für die 30-Jährige war es anfangs zwar schwierig von heute auf morgen auf sich alleine gestellt zu sein, wie sie gesteht. Doch es tue ihr und ihrer persönlichen Weiterentwicklung gut.

