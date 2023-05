Andreas Gabalier: Jetzt darf er es endlich allen sagen

Er ist aktuell einer der erfolgreichsten Interpreten, den der Schlagerkosmos zu bieten hat: Andreas Gabalier wird von Tausenden Fans gefeiert. Wo er auch auftritt, sind die Tickets restlos ausverkauft und das Publikum tobt.

Der gebürtige Österreicher ist besonders hierzulande sehr beliebt. Dabei deckt seine Fangemeinschaft alle Alterklassen ab: Von jung bis alt tanzen die Menschen zu den Liedern des Volksrock’n’Rollers. Doch nach Jahren in der Musikbranche probiert Andreas Gabalier jetzt mal etwas Neues aus.

Andreas Gabalier bei Dreharbeiten

Abseits der Bühne seiner Konzerte sehen ihn seine Fans auch hin und wieder mal im TV. Denn dort ist er häufig in Formaten wie die „Giovanni Zarrella Show“, dem „Schlagerbooom“ von Florian Silbereisen oder die „Beatrice Egli Show“ zu Gast.

Dort singt er in erster Linie aber nur oder hält Pläuschen mit den jeweiligen Moderatoren. Doch nun orientiert sich der Schlagerstar in eine ganz neue Richtung. Er wird nämlich TV-Star, wie er in seiner Instagramstory nun preisgibt.

Andreas Gabalier bald im ORF zu sehen

Denn bald schon können seine Fans ihn im „Österreichischer Rundfunk“ (ORF) sehen. Wie er am Mittwochmittag auf Instagram teilt, befindet er sich dort gerade bei den Dreharbeiten zu der Sendung „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in rot-weiß-rot“. Dort präsentieren die Moderatoren Silvia Schneider und Armin Assinger, wo man am besten Urlauben kann.

Lange wird es auch nicht mehr dauern: Am 19. Juni 2023 wird die Folge mit Andreas Gabalier im „Österreichischer Rundfunk“ (ORF) ausgestrahlt. Welche Rolle er genau spielen wird, bleibt bisher unklar. Wir sind jedenfalls gespannt, wie er sich vor der Kamera schlagen wird.

