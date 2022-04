Andrea Berg: Jetzt ist es offiziell! „Ich würd's wieder tun“

Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Andrea Berg mit ihrem Album „Mosaik“ ihre Fans begeisterte. Jetzt hat die Schlagerkönigin gute Nachrichten für ihre Anhänger.

Andrea Berg ist zurück! 2022 kommt ihr neues Album auf den Markt. Das Erscheinungsdatum steht bereits fest.

Andrea Berg: Neues Album erscheint 2022

„'Ich würd´s wieder tun'. Deshalb habe ich meinen Fans und mir einen großen Wunsch erfüllt: ein neues Album mit vielen lieben Freundinnen und Freunden und eine große Party bei mir zu Hause“, schreibt Andrea Berg jetzt auf Instagram.

Das ist Andrea Berg:

Andrea Berg wurde am 28. Januar 1966 in Krefeld geboren

Seit 2007 ist sie mit Ulrich Ferber verheiratet. Ihr Stiefsohn ist mit Sängerin Vanessa Mai verheiratet

Mit ihrem Mann leitet sie ein Hotel in Kleinaspach

In Aspach veranstaltet Andrea Berg jährlich ihr großes Heimspiel, ein Konzert-Wochenende in Form einer Open-Air-Veranstaltung

Am Dienstag (5. April) hatte Andrea Berg auf Instagram bereits eine Mega-Überraschung angekündigt. Jetzt ist klar: Es wird ein neues Album geben und das schon bald, am 29. Juli um genau zu sein. Der klangvolle Name der Platte: „Ich würd's wieder tun“.

Andrea Berg, hier im November 2021, überrascht ihre Fans 2022 mit einem neuen Album. Foto: IMAGO / Bildagentur Monn

Andrea Berg feiert Song-Premiere in der ZDF-Sendung „Die Giovanni Zarrella Show“

Der gleichnamige Titelsong feiert aber schon am Samstag (9. April) Premiere und das bei keinem anderen als Sänger-Kollege Giovanni Zarrella.

Für „Die Giovanni Zarrella Show“ beim ZDF hatte der Sänger Andrea Berg als Show-Gast angekündigt und damit ihr großes Bühnencomeback bekannt gegeben.

Einen ersten Hinweis darauf, was die Fans von Andrea Berg erwartet, dürfte das Album-Cover liefern. Hier posiert die Sängerin als überdimensionaler Schmetterlinge und verschlägt ihren Fans damit den Atem.

