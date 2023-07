Es ist DAS Highlight des Jahres für die Fans von Schlagerstar Andrea Berg. Die Heimspiel-Konzerte in Aspach. Tausende Anhängerinnen und Anhänger der Schlager-Königin reißen sich immer wieder um die Tickets für Andreas Konzert in heimischer Wohlfühlatmosphäre.

So war es auch in diesem Jahr. Gleich zweimal spielt Andrea Berg in Aspach. Das erste Konzert fand am Freitagabend (14. Juli 2023) statt. Ein Mega-Spektakel, wenn man sich so die Kommentare in den sozialen Medien durchliest.

Andrea Berg feiert ihr Heimspiel in Aspach

„Tolle Frau, tolles Heimspiel, es war mega“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Mega Konzert. Ich bin zum 16. Mal dabei. Danke Andrea, für diesen unvergesslichen Abend.“ Insgesamt fällt das Wort „mega“ doch überproportional häufig. „Grazie für das mega Konzert“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und ein anderer ergänzt: „Wir freuen uns schon wahnsinnig auf heute Abend. Wir haben uns heute schon mal im Sonnenhof warm gemacht. War ein mega-toller Abend.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch natürlich gibt es auch Fans, die ein kleines Haar in der sonst so wohlschmeckenden Suppe finden wollen. Auch wenn das in diesem Zusammenhang wohl mehr als verschmerzbar ist.

So schreibt eine Anhängerin: „Vom Feinsten. Leider gehen die paar Stunden immer so schnell vorbei. Aber wir kommen nächstes Jahr wieder, so Gott will.“ Ja, die schönen Dinge im Leben gehen immer am schnellsten vorbei. Doch ein Konzert spielt Andrea Berg ja noch in Aspach. Und im nächsten Jahr ist die 57-Jährige wieder da.

Heimspiel für 2024 ist bereits bestätigt

Am 19. und 20. Juli wird es wieder Konzerte in der „WIR machen DRUCK“-Arena in Aspach geben. Am Tag darauf folgt noch ein Fan-Fest. Tickets gibt es bereits jetzt an den bekannten Vorverkaufsstellen. Die Karten kosten zwischen 49,90 Euro und 99,90 Euro.

Mehr Nachrichten:

Bei ihrem Auftritt bei der „Starnacht am Wörthersee“ hatte sich Andrea Berg gegenüber Moderatorin Barbara Schöneberger noch verplappert. Die Sängerin witzelte sogar, dass man sie nun „köpfen“ werde. Was hat der Schlagerstar nur gesagt?