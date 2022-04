Andrea Berg im Diät-Wahn: Geht die Schlagersängerin damit zu weit?

Gesund abnehmen ab 40: So geht’s

Gesund abnehmen ab 40: So geht’s

Diese Frau ist einfach nicht kleinzukriegen. Erst Anfang April kündigt Andrea Berg ihr neues Album „Ich würd's wieder tun“ an, das am 29. Juli erscheinen soll. Kurz darauf tritt sie in der „Giovanni Zarrella Show“ auf ZDF erstmals mit dem gleichnamigen Titelsong auf.

Das große Show-Comeback ist Andrea Berg damit auf jeden Fall gelungen – doch zu welchem Preis?

Andrea Berg hat 10 Kilo in 10 Wochen abgenommen: „Ist nun mal nicht sexy“

Für ihr neues Album scheint Andrea Berg nämlich einige Opfer zu bringen, wie sie nun offenbart. Im „Bild am Sonntag“-Interview verrät die 56-Jährige, dass sie innerhalb von zehn Wochen zehn Kilo abgenommen habe.

Grund dafür war allerdings nicht der Stress, der mit ihrem Comeback verbunden gewesen ist, sondern eine knallharte Diät. „Morgens habe ich nur einen Gemüsesaft getrunken und abends mit einer kleinen Gabel ein bisschen etwas von Ulis Teller gegessen“, gibt Andrea preis.

Andrea Berg greift zu drastischen Mitteln. Foto: IMAGO / Bildagentur Monn

Mit dem Sportmanager Ulrich „Uli“ Ferber ist Andrea Berg seit 2007 verheiratet. Gemeinsam betreiben sie ein Hotel in Kleinaspach (Baden-Württemberg). Unter anderem für ihren Liebsten lässt die Sängerin die Pfunde purzeln: „Es ist nun mal nicht sexy, wenn der Uli in meiner Garderobe sitzt und sieht, wie ich mich in meine Bauchweg-Unterhose reinquetsche.“

Andrea Berg verzichtet auf ganze Mahlzeiten – „Bin da sehr streng mit mir“

Neben ihrer notdürftigen Ernährung hat Andrea Berg noch mehr Sport als zuvor betrieben. „Und man darf natürlich kein Bier mehr trinken“, fügt sie hinzu.

Doch woher rührt der plötzliche Abnehm-Wahn? Als Andrea an ihrem Geburtstag Ende Januar auf die Waage gestiegen ist, habe sie sich sehr erschrocken. „Ich bin da sehr streng mit mir“, erklärt die Erfolgsmusikerin.

Andrea Berg bei ihrer „Mosaik“-Tour im Frühjahr 2020. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA, IMAGO / Fotostand

Und weiter: „Mein persönlicher Anspruch ist: Wenn ich auf die Bühne gehe, will ich auch Hammer aussehen. Ich will nicht den Bauch einziehen müssen und mich mopsig fühlen.“

----------------------------------------

Mehr zu Andrea Berg:

----------------------------------------

Doch hat Andrea Berg das in ihrem Alter wirklich nötig? Ob mit ein paar Kilos mehr oder weniger auf den Rippen – ihre Fans halten jederzeit zu ihr. Der Schönheitswahn nimmt aktuell immer größere Dimensionen an, das weiß auch „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen.