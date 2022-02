„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen mit deutlichen Worten: „Alles nichts für mich!“

Im „Frühstücksfernsehen“ tritt Marlene Lufen bereits in den Morgenstunden top-gestylt auf. Viele Sat.1-Zuschauer stellen sich da die Frage: Wie kann man um 5 Uhr morgen schon so gut aussehen?

Natürlich ist auch ein Visagisten-Team dafür verantwortlich, dass die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren wie aus dem Ei gepellt aussehen, doch die dürfen längst nicht alles mit den TV-Stars machen.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen wehrt sich gegen Beauty-Wahn

Gerade „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen ist es sehr wichtig, dass sie trotz all dem Make-up, das sie täglich aufgeschminkt bekommt, nicht ihre Natürlichkeit verliert. Die 51-Jährige möchte bloß nicht wie eine Barbiepuppe auftreten, sondern authentisch rüberkommen.

Marlene Lufen moderiert seit 25 Jahren das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Foto: IMAGO / Future Image

Dafür nimmt Marlene Lufen auch in Kauf, dass sie nicht den perfekten Wimpernschlag, eine lange Mähne oder strahlendweiße Zähne hat. Im „Gala“-Interview stellt sie klar: „Künstliche Nägel, Wimpernverlängerung, krasses Zahn-Bleaching, Extensions – alles nichts für mich!“

Das ist „Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen:

Marlene Franz wurde am 18. Dezember 1970 in Berlin geboren

Seit 1997 moderiert sie das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Hier steht sie regelmäßig mit Kollegen wie Matthias Killing und Lukas Haunerland vor der Kamera

Im Jahr 1997 heiratete sie den „Sportschau“-Moderatoren Claus Lufen – das Paar trennte sich 2019

Marlene Lufen hat zwei Kinder: einen Sohn und eine Tochter

Im Januar 2021 landete sie bei „The Masked Dancer“ als „Zottel“ auf dem zweiten Platz

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen fühlt sich ungeschminkt am wohlsten

Dieses Statement dürfte so manche Zuschauer ziemlich überraschen. Schließlich bekommt man beim Durchzappen schnell das Gefühl, nahezu jeder TV-Darsteller wäre mit einem perfekten Lächeln, vollem Haar und strahlender Haut auf die Welt gekommen.

Für Marlene Lufen stehen hingegen andere Dinge im Vordergrund. Auf die Frage, was das schönste Kompliment war, das sie je erhalten hat, antwortet sie: „Das bezog sich nicht auf mein Aussehen.“

Am schönsten fühle sie sich persönlich nach einem ausgelassenen Strandtag in der Sonne. „Die Haare sind salzig und lockig, die Haut von der Sonne geküsst und nur wenig Schminke in meinem Gesicht“, schwärmt Marlene.

Zuletzt überzeugte Marlene Lufen sogar ganz ohne Make-up. Mit einer riesigen Maske auf dem Kopf schaffte es die Sat.1-Moderatorin bis ins Finale der ProSieben-Verkleidungsshow „The Masked Dancer“. Welche Indizien von Anfang an für sie sprachen, erfährst du hier.